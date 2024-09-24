Електросамокати тротуарами та пішохідними доріжками: чи планують змінювати законодавство щодо них

Для формування безпечного і комфортного міського простору в Україні слід доопрацювати законодавство, яке регулює користування електросамокатами. Діюче було ухвалене на початку минулого року, але воно допоки, на жаль, не вирішує усіх питань, які зробили б користування цим транспортним засобом безпечним для усіх учасників процесу - водіїв електросамокатів і інших транспортних засобів і, звісно, пішоходів.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, ще у лютому 2023 року парламент ухвалив законопроєкт №8172, яким визнав електросамокати і моноколеса транспортними засобами. Відтак, їхнім водіям заборонили їздити тротуарами та пішохідними доріжками - лише узбіччям дороги. Але для того, щоб це зрештою сталося, законодавство потрібно деталізувати - так, щоб користування цим транспортним засобом стало безпечним і для водіїв електросамокатів, так і для водіїв інших транспортних засобів і пішоходів.

"Ухвалений у лютому 2023 року закон змінює загальне законодавство - “Про дорожній рух”, але поки що не створене узгоджене специфічне. Зокрема, потрібні зміни до ПДР. Варто враховувати, що поява ефективного, яке б вирішувало правила всіх взаємовідносин між водіями електросамокатів, пішоходів і водіїв інших видів транспорту - процес тривалий", - зауважила Шуляк.

За її словами, навіть у країнах ЄС, до яких цей тренд прийшов трохи раніше, далеко не одразу розробили зрозумілі і чіткі правила. Україна у цьому плані - не унікальна, тому всі, звісно, прагнуть йти у напрямку вдосконалення “електросамокатних” правил - комфортних і зрозумілих для всіх.

"Тому, вважаю, що наступним кроком для нас має стати якраз розроблення більш детальних правил пересування і безпеки", - підкреслила Шуляк.

Вона додала, що, на жаль, дуже велика кількість користувачів електросамокатів досі вважає себе пішоходами, не водіями транспортного засобу, який повинен пересуватися там, де і інші транспортні засоби, а не тротуаром. Натомість, дехто з них з правилами знайомий, тобто чітко усвідомлює, що він - повноцінний учасник дорожнього руху, а не пішохід. Відтак, він мусить пересуватися електросамокатом по краю автомобільної дороги, а не тротуаром.

"Але пересуватися дорогою в оточенні автомобілів небезпечно, тому іноді такі водії обирають штраф за проїзд тротуаром замість травмування через ДТП на дорозі. А вже під час їзди тротуаром через них страждають пішоходи - останніми роками постійно фіксуються десятки таких ДТП як наїзди на пішоходів і їх травмування", - повідомила Шуляк.

На її думку, вирішення цієї задачі має бути комплексним і тут мають бути задіяні як гравці ринку (оператори послуги прокату електросамокатів), так і органи місцевого самоврядування, а також законотворці, завдання яких - доопрацювати необхідне ефективне законодавство.

Крім цього, слід формувати культуру взаємодії, створювати правила та інфраструктуру для того, щоб цей транспорт був не лише швидким і комфортним для тих, хто ним користується, але і безпечним. Тому важлива спільна робота законодавчої влади, ОМС і гравців ринку і розроблення за її результатами спільних рішень.

"Перший крок у законодавстві ми вже зробили, але я визнаю, що цього замало, тому ми будемо і далі вдосконалювати і правила, і відповідальність за їх порушення. Ми маємо вирішити цю проблему, бо вона наразі стоїть гостро. Ми маємо зробити міський простір комфортним для всіх, тому будемо шукати рішень спільно", - резюмувала парламентарка.