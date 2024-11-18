Українці просять заборонити електросамокати в Києві: деталі

На сайті київської міської ради опубліковано електронну петицію, що пропонує заборонити надання послуг із прокату електросамокатів у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію .

Станом на 12:25 18 листопада електронна петиція набрала 1788 підписів (із 6 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 55 днів.

Заборонити надання послуг із прокату електросамокатів в місті Києві пропонується з огляду на:

Нагадаємо, у вересні поточного року стало відомо, що через численні скарги місцевих мешканців обмежити використання електросамокатів хочуть в Івано-Франківську. Тоді йшлося про зменшення максимальної швидкості для користувачів або ж навіть повну заборону самокатів.

Згодом повідомлялось, що пішохідну зону вулиці Незалежності в Івано-Франківську (відому як "стометрівка") повністю закриють для прокатних електросамокатів. Завдяки перепрограмуванню цих двоколісних транспортних засобів, заїхати туди буде неможливо.

З огляду на численні порушення ПДР українцями на електросамокатах і кількість ДТП за їх участі, ми розповідали, чи планують в Україні змінювати законодавство щодо електросамокатів, які їздять тротуарами та пішохідними доріжками.

Читайте також про штрафи для водіїв електросамокатів (за що та скільки доведеться платити).

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