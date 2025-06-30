Как избежать беды на электросамокате: полиция напомнила обязательные правила для водителей

Пользоваться персональным электротранспортом нужно ответственно. Патрульная полиция напоминает: уберечь здоровье и избежать ДТП поможет соблюдение важных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Краматорска и Славянска в Facebook.

Правила безопасности для водителей электросамокатов

Для того чтобы уберечь здоровье и избежать дорожно-транспортных происшествий (ДТП) во время управления персональным электротранспортом, правоохранители советуют водителям придерживаться элементарных, но важных правил:

руководствоваться светофорами, дорожными знаками и разметкой;

одевать шлем и другие защитные элементы;

пользоваться световозвращающими элементами;

выбирать оптимальную скорость;

следить за дорожным покрытием;

соблюдать дистанцию и интервал;

не пользоваться телефоном во время движения.

Кроме того, используя электросамокат, его не стоит оставлять где придется.

"При парковке электросамоката опустите подставку для ног, чтобы транспорт занял устойчивую позицию", - добавили в полиции.

Если же человек попал в ДТП с участием электросамоката, ему необходимо придерживаться того же порядка действий, как и в случае аварии с другими видами транспорта.

"Оставайтесь на месте происшествия и вызывайте полицию, а при необходимости - скорую. Берегите себя и уважайте других участников дорожного движения", - подытожили в Патрульной полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kramslovpolice)

Популярность электросамокатов и риски

Сегодня электросамокаты - популярный вид транспорта, особенно в крупных городах. Их выбирают из-за доступности, удобства в пользовании, а также возможности легко маневрировать и быстро передвигаться по узким улицам или в пробках.

Для того чтобы ездить на электросамокате, его можно даже не покупать. Достаточно воспользоваться услугой аренды.

Однако стремительный рост количества такого транспорта приводит к увеличению рисков травм и ДТП.

Часто водители электросамокатов игнорируют правила дорожного движения, ездят слишком быстро, не используют защитное снаряжение и двигаются по тротуарам, создавая опасность для пешеходов.

Так, в сентябре прошлого года из-за многочисленных жалоб местных жителей ограничить использование электросамокатов решили в Ивано-Франковске. Тогда речь шла об уменьшении максимальной скорости для пользователей или даже полном запрете самокатов.

Впоследствии стало известно, что пешеходную зону улицы Независимости в Ивано-Франковске (известную как "стометровка") полностью закрывают для прокатных электросамокатов (благодаря перепрограммированию этих двухколесных транспортных средств).

Тем временем на сайте Киевского городского совета была опубликована электронная петиция, предлагавшая запретить предоставление услуг по прокату электросамокатов в столице.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк признала, что необходима "разработка более детальных правил передвижения и безопасности".

Она объяснила, что для формирования безопасного и комфортного городского пространства, в Украине следует доработать законодательство, регулирующее пользование электросамокатами.