Як українцям подовжити тимчасовий захист у Чехії: подробиці

У Мінреінтеграції пояснили, як українським біженцям, котрі виїхали до Чеської Республіки, стати на облік в органах влади для тимчасового захисту або подовжити цей статус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначає відомство, така можливість передбачена для громадян України, які до 24 лютого 2022 року перебували на території своєї країни, після чого залишили Україну та прибули до Чехії з метою пошуку притулку.
Заява на надання статусу про тимчасовий захист подається особисто у крайових центрах допомоги Україні або Міністерстві внутрішніх справ Чеської Республіки. Потрібні такі документи:
Міністерство акцентує увагу українців у Чехії на важливій інформації: якщо разом із заявою не буде надано паспорт або інший проїзний документ, процедура оформлення тимчасового захисту може затягнутися.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що уряд Чехії 11 січня ухвалив рішення подовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік - до березня 2024 року.
Раніше ми писали, що Європейська комісія подовжила дію режиму тимчасового захисту для українських громадян у ЄС до березня 2024 року, а жителям України, які виїжджають до Румунії через війну, хочуть надати безкоштовний проїзд у громадському транспорті на перші п'ять днів після в'їзду до країни.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці, які мають житло в Польщі, дедалі частіше приймають у себе українських біженців. Вони надають житло за 40 злотих на день.
Також ми писали, що з 3 січня українські біженці в Ірландії мають платити за харчування, інакше їм загрожує виселення з безкоштовного житла.
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