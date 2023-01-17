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Як українцям подовжити тимчасовий захист у Чехії: подробиці

Фото: українські біженці у Чехії можуть оформити тимчасовий захист у крайових центрах або МВС (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Мінреінтеграції пояснили, як українським біженцям, котрі виїхали до Чеської Республіки, стати на облік в органах влади для тимчасового захисту або подовжити цей статус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначає відомство, така можливість передбачена для громадян України, які до 24 лютого 2022 року перебували на території своєї країни, після чого залишили Україну та прибули до Чехії з метою пошуку притулку.

Заява на надання статусу про тимчасовий захист подається особисто у крайових центрах допомоги Україні або Міністерстві внутрішніх справ Чеської Республіки. Потрібні такі документи:

  • формуляр;
  • дійсний закордонний біометричний паспорт (за наявності);
  • документи, що засвідчують виїзд з України після 24 лютого 2022 року: штамп у паспорті, підтвердження про гуманітарний перетин кордону або документи, видані на ваше ім’я, які б підтверджували перебування в Україні;
  • документ про надання житла (якщо житло не забезпечене антикризовим комітетом): 1) житло, яке надає фізична особа, 2) житло, яке надає юридична особа;
  • фотографія формату 45 х 35 мм.

Міністерство акцентує увагу українців у Чехії на важливій інформації: якщо разом із заявою не буде надано паспорт або інший проїзний документ, процедура оформлення тимчасового захисту може затягнутися.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що уряд Чехії 11 січня ухвалив рішення подовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік - до березня 2024 року.

Раніше ми писали, що Європейська комісія подовжила дію режиму тимчасового захисту для українських громадян у ЄС до березня 2024 року, а жителям України, які виїжджають до Румунії через війну, хочуть надати безкоштовний проїзд у громадському транспорті на перші п'ять днів після в'їзду до країни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці, які мають житло в Польщі, дедалі частіше приймають у себе українських біженців. Вони надають житло за 40 злотих на день.

Також ми писали, що з 3 січня українські біженці в Ірландії мають платити за харчування, інакше їм загрожує виселення з безкоштовного житла.

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Чехія