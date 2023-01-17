Як українцям подовжити тимчасовий захист у Чехії: подробиці

У Мінреінтеграції пояснили, як українським біженцям, котрі виїхали до Чеської Республіки, стати на облік в органах влади для тимчасового захисту або подовжити цей статус.

Як зазначає відомство, така можливість передбачена для громадян України, які до 24 лютого 2022 року перебували на території своєї країни, після чого залишили Україну та прибули до Чехії з метою пошуку притулку. Заява на надання статусу про тимчасовий захист подається особисто у крайових центрах допомоги Україні або Міністерстві внутрішніх справ Чеської Республіки. Потрібні такі документи: формуляр;

дійсний закордонний біометричний паспорт (за наявності);

документи, що засвідчують виїзд з України після 24 лютого 2022 року: штамп у паспорті, підтвердження про гуманітарний перетин кордону або документи, видані на ваше ім’я, які б підтверджували перебування в Україні;

документ про надання житла (якщо житло не забезпечене антикризовим комітетом): 1) житло, яке надає фізична особа, 2) житло, яке надає юридична особа;

фотографія формату 45 х 35 мм. Міністерство акцентує увагу українців у Чехії на важливій інформації: якщо разом із заявою не буде надано паспорт або інший проїзний документ, процедура оформлення тимчасового захисту може затягнутися.