Как украинцам продлить временную защиту в Чехии: подробности

В Минреинтеграции объяснили, как выехавшим в Чешскую Республику украинским беженцам встать на учет в органах власти для временной защиты или как продлить этот статус.

Такая возможность предусмотрена для граждан Украины, которые до 24 февраля 2022 года находились на территории своей страны, после чего покинули Украину и прибыли в Чехию с целью поиска убежища. Заявление о предоставлении статуса о временной защите подается лично в краевых центрах помощи Украине или Министерстве внутренних дел Чешской Республики. Требуются следующие документы: формуляр;

действительный заграничный биометрический паспорт (при наличии);

документы, удостоверяющие выезд из Украины после 24 февраля 2022 года: штамп в паспорте, подтверждение о гуманитарном пересечении границы или документы, выданные на ваше имя, подтверждающие пребывание в Украине;

документ о предоставлении жилья (если жилье не обеспечено антикризисным комитетом): 1) жилье, предоставляемое физлицом; 2) жилье, предоставляемое юридическим лицом;

фотография формата 45 х 35 мм. Министерство акцентирует внимание украинцев в Чехии на важной информации: если вместе с заявлением не будет предоставлен паспорт или другой проездной документ, процедура оформления временной защиты может затянуться.