Как украинцам продлить временную защиту в Чехии: подробности

В Минреинтеграции объяснили, как выехавшим в Чешскую Республику украинским беженцам встать на учет в органах власти для временной защиты или как продлить этот статус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Такая возможность предусмотрена для граждан Украины, которые до 24 февраля 2022 года находились на территории своей страны, после чего покинули Украину и прибыли в Чехию с целью поиска убежища.
Заявление о предоставлении статуса о временной защите подается лично в краевых центрах помощи Украине или Министерстве внутренних дел Чешской Республики. Требуются следующие документы:
Министерство акцентирует внимание украинцев в Чехии на важной информации: если вместе с заявлением не будет предоставлен паспорт или другой проездной документ, процедура оформления временной защиты может затянуться.
Недавно РБК-Украина сообщало, что правительство Чехии 11 января приняло решение продлить режим временной защиты для украинцев еще на один год - до марта 2024 года.
Ранее мы писали, что Европейская комиссия продлила действие режима временной защиты для украинских граждан в ЕС до марта 2024 года, а жителям Украины, которые выезжают в Румынию из-за войны, хотят предоставить бесплатный проезд в общественном транспорте на первые пять дней после въезда в страну.
Напомним, ранее стало известно, что украинцы, имеющие жилье в Польше, все чаще принимают у себя украинских беженцев. Они предоставляют жилье за 40 злотых в день.
Также мы писали, что с 3 января украинские беженцы в Ирландии должны платить за питание, иначе им грозит выселение из бесплатного жилья.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.