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Українці в Польщі надають житло новим біженцям за 40 злотих на день: подробиці

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Вівторок 13 грудня 2022 08:00
Українці в Польщі надають житло новим біженцям за 40 злотих на день: подробиці Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які мають житло у Польщі, все частіше приймають у себе українських біженців. Про це свідчить кількість заяв на компенсацію від держави за програмою "40+".

Яка ситуація із прихистком українських біженців у грудні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Yavp.pl.

Програма "40+" для українських біженців досі діє

Програма компенсації державою витрат на прийом біженців з України триває. Ті, хто надає українцям житло з харчуванням, отримують 40 злотих на добу за одну людину незалежно від віку. Отже, за родину із 3 людей – наприклад, жінки з двома дітьми – власник житла отримає 3600 злотих на місяць (приблизно 30 тисяч гривень).

Ця програма триває 120 днів із дня перетину кордону. Довший термін держава виплачує 40 злотих тільки за малозахищені категорії – наприклад, людей пенсійного віку чи матерів із малолітніми дітьми.

Якщо в перші місяці польські родини масово приймали біженців за цією програмою, то з часом таких пропозицій поменшало. Поляки скаржилися, що компенсації їм виплачували із затримкою.

Українці в Польщі надають житло новим біженцям за 40 злотих на день: подробиці

Фото: Розміщення українців у Польщі (gettyimages.com)

Зі зниженням хвилі біженців та поверненням українців додому кількість заяв на отримання компенсації зменшилася в рази. Наприклад, у містах Гданськ та Плоцьк навесні-влітку був піковий період подачі заяв на програму 40+. Восени цифри суттєво відрізняються.

Гданськ:

  • у травні – отримано 2540 заяв на виплату за прихисток 7738 людей;
  • листопад – отримано 721 заяву на виплату за прихисток 1438 біженців.

Плоцьк:

  • у червні – отримано 246 заяв на виплату за прихисток 908 людей;
  • в листопаді – отримано 90 заяв на виплату за прихисток 198 біженців.

Також власники житла стали надавати прихисток меншій кількості осіб під одним дахом. Якщо раніше готові були прийняти до себе по 5-6 біженців, то зараз найчастіше – лише по 1-2 особи.

Українці орендують житло і надають прихисток співгромадянам

На сьогодні заяви на отримання компенсацій 40+ подають значною мірою українці. Це ті громадяни України, які стали на ноги в Польщі та орендують житло. Маючи дах над головою, надають прихисток іншим українцям, які підпадають під терміни програми (перші 120 днів) або пільгові категорії. Серед гостей – в тому числі родичі.

Зазначається, що у Кельце кожну 4 заяву на виплату компенсацій подали українці. Хоча більшість з них стосуються продовження виплат для тих, хто має на це право: вагітні, жінки з немовлятами, батько-одинак, мати чи опікун щонайменше 3 дітей, люди похилого віку чи люди з інвалідністю.

Українці в Польщі надають житло новим біженцям за 40 злотих на день: подробиці

Фото: Компенсацію 40 злотих можна отримувати і за родичів (gettyimages.com)

Програма державної компенсації доступна як громадянам Польщі, так і України, а ступінь спорідненості не має значення.

Тобто, українець, який проживає в Польщі та надав прихисток дружині та дітям, які приїхали до нього після початку війни в Україні, має право подати заяву на отримання компенсації 40+ за кожного члена родини.

Загалом у Польщі тимчасовий прихисток оформили 1,5 млн біженців із України. Саме офіційно зареєстровані шукачі тимчасового захисту мають право на відшкодування їм вартості проживання з харчуванням.

Нагадаємо, ми писали, куди поїхати біженцям у Німеччині та на яку допомогу розраховувати.

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