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Українцям в Ірландії скасовують безкоштовну послугу: яку саме

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Понеділок 02 січня 2023 17:53
Українцям в Ірландії скасовують безкоштовну послугу: яку саме Фото: Українські біженці в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 3 січня українські біженці в Ірландії мають платити за харчування, інакше їм загрожує виселення із безкоштовного житла.

Українці, які проживають в готелях та інших приміщеннях, повинні платити за харчування 10 євро на день, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

До цих пір ці витрати покривав Департамент інтеграції. Уряд нещодавно ухвалив рішення послабити навантаження на державну систему розміщення біженців.

За новою схемою біженці, які не мають можливості самообслуговування, будуть зобов'язані вносити оплату за харчування в готелях, навіть якщо вони мають намір харчуватися в іншому місці. Якщо біженець відмовиться зробити свій внесок, це буде розглядатися як відмова від пропозиції розміщення, і його попросять піти.

Така політика застосовуватиметься лише до тих, хто проживає в готелях за типом "ліжко та сніданок" та гостьових будинків. Схему вводитимуть поетапно. Внесок покриває сніданок, обід та вечерю й має бути сплачений заздалегідь. Сума для дорослих становитиме 10 євро на день, а для дітей – 5 євро.

Українцям в Ірландії скасовують безкоштовну послугу: яку самеФото: Дублін в Ірландії (unsplash.com/gregory-dalleau)

Держава також припиняє оплату послуг пральні та розміщення домашніх тварин для тих, хто проживає в готелях, але послуги прибирання приміщень, як і раніше, будуть покриватися.

Згідно з новими правилами, біженцям з України пропонується лише один варіант розміщення. Якщо вони відмовляються, то маємо шукати житло самостійно.

В Ірландії статус одержувачів тимчасового захисту у рамках загальноєвропейської схеми близько набули 70 000 українців. За даними департаменту, 46 тисяч із них живуть у службових приміщеннях.

Нагадаємо, ми писали, що чекає на українських біженців за кордоном у 2023 році.

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