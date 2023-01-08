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У Румунії хочуть запровадити тимчасовий безкоштовний проїзд для біженців з України, - ЗМІ

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Бухарест, Неділя 08 січня 2023 19:52
У Румунії хочуть запровадити тимчасовий безкоштовний проїзд для біженців з України, - ЗМІ Фото: у Румунії хочуть запровадити тимчасовий безкоштовний проїзд для біженців з України (flickr by mares_ionut)
Автор: Іван Носальський

Жителям України, які виїжджають до Румунії через війну, хочуть надати безкоштовний проїзд у громадському транспорті на перші п'ять днів після в'їзду до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Як зазначає видання, такі нововведення передбачені проектом рішення Міністерства транспорту. Згідно з положеннями документа, у 2023 році українці та громадяни інших країн, які приїхали до Румунії через війну, зможуть безкоштовно подорожувати дорожнім та залізничним транспортом протягом перших 5 днів свого перебування.

При цьому уточнюється, що безкоштовно можна буде скористатися громадським транспортом від кордонів з Україною або Молдовою для того, щоб дістатися локацій усередині країни, а також кордонів з іншими державами.

При цьому коли саме влада Румунії планує розглянути проект рішення Мінтранспорту, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці, які мають житло в Польщі, все частіше приймають у себе українських біженців. Вони надають житло за 40 злотих на день.

Також ми писали, що з 3 січня українські біженці в Ірландії мають платити за харчування, інакше їм загрожує виселення з безкоштовного житла.

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