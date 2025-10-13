Як українці ставляться до Зеленського та чи варто йому йти на другий термін: опитування КМІС

Володимир Зеленський зберігає доволі високу довіру в українському суспільстві. Водночас лише 25% хочуть бачити його президентом після війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС, проведеного наприкінці вересня - на початку жовтня.
Рівень довіри до президента Володимира Зеленського практично не змінився порівняно з першою половиною вересня. Наразі 60% українців довіряють йому, 35% - не довіряють. Баланс довіри-недовіри становить +25%, як і раніше.
Після зниження довіри між травнем та серпнем, коли показник впав з 74% до 58%, за останні два місяці спостерігається стабілізація. Рівень довіри нині вищий, ніж у грудні 2024 року, але нижчий за травневий максимум.
Соціологи запитували українців про майбутню політичну діяльність Зеленського та Петра Порошенка після завершення війни.
Щодо Порошенка:
У КМІС наголошують, що ці показники не є електоральними рейтингами, а відображають очікування щодо ролі політичних лідерів після війни.
Якщо об’єднати відповіді на два питання:
У КМІС зазначають, що українці здебільшого схильні до цивілізованого виходу політичних діячів та не вимагають жорсткого покарання. Це, на його думку, відповідає європейським демократичним стандартам.
За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, отримані результати показують, що Зеленський зберігає доволі високу довіру в українському суспільстві.
Разом з іншими даними, відповідно до яких більшість українців проти проведення виборів найближчим часом, можна стверджувати, що Зеленський зберігає високу легітимність як голова держави на період до завершення війни, вважає він.
"Водночас на період після завершення війни скоріше є очікування побачити на посаді президента когось нового", - додав Грушецький.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 19 вересня - 5 жовтня 2025 року серед 1008 респондентів.
Нагадаємо, видання Politico написало, що Зеленський на зустрічі з фракцією "Слуга народу" заявив про плани "брати участь у будь-яких виборах, які відбудуться після завершення війни". Разом з тим, джерела РБК-Україна, які також були на зустрічі з президентом, це спростовують.
За даними Інституту соціології НАН України, Зеленський отримав найвищу середню оцінку діяльності серед усіх президентів України - 6,2 бала за десятибальною шкалою.