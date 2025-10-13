Как украинцы относятся к Зеленскому и стоит ли ему идти на второй срок: опрос КМИС

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому практически не изменился по сравнению с первой половиной сентября. Сейчас 60% украинцев доверяют ему, 35% - не доверяют. Баланс доверия-недоверия составляет +25%, как и раньше.

После снижения доверия между маем и августом, когда показатель упал с 74% до 58%, за последние два месяца наблюдается стабилизация. Уровень доверия сейчас выше, чем в декабре 2024 года, но ниже майского максимума.



Ожидания относительно деятельности после войны

Социологи спрашивали украинцев о будущей политической деятельности Зеленского и Петра Порошенко после завершения войны.

41% считают, что Зеленскому стоит оставаться в политике, из них 25% поддерживают продолжение президентства.

36% респондентов считают, что ему лучше уйти из политики.

14% желают уголовного преследования Зеленского.

Относительно Порошенко:

23% украинцев хотели бы, чтобы он остался в политике, 9% видят его на топ-должности.

46% поддерживают его выход из политики.

23% желают уголовного преследования.

В КМИС отмечают, что эти показатели не являются электоральными рейтингами, а отражают ожидания относительно роли политических лидеров после войны.

Поляризация ожиданий

Если объединить ответы на два вопроса:

45% респондентов не видят в политике после войны ни Зеленского, ни Порошенко.

46% поддерживают оставление одного из лидеров, чаще всего Зеленского (32%).

Лишь 9% хотели бы видеть обоих в политике.

В КМИС отмечают, что украинцы в основном склонны к цивилизованному выходу политических деятелей и не требуют жесткого наказания. Это, по его мнению, соответствует европейским демократическим стандартам.

Комментарий КМИС

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, полученные результаты показывают, что Зеленский сохраняет довольно высокое доверие в украинском обществе.

Вместе с другими данными, согласно которым большинство украинцев против проведения выборов в ближайшее время, можно утверждать, что Зеленский сохраняет высокую легитимность как глава государства на период до завершения войны, считает он.

"В то же время на период после завершения войны скорее есть ожидания увидеть на посту президента кого-то нового", - добавил Грушецкий.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 19 сентября - 5 октября 2025 года среди 1008 респондентов.