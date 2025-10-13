ua en ru
Головна » Новини » Політика

Українці дали оцінку п'яти президентам країни за десятибальною шкалою

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 09:26
Українці дали оцінку п'яти президентам країни за десятибальною шкалою Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці продовжують високо оцінювати діяльність Володимира Зеленського. Попри певне зниження, його рейтинг залишається найвищим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг "Українське суспільство" хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.

Зеленський отримав найвищу середню оцінку діяльності серед усіх президентів України - 6,2 бала за десятибальною шкалою.

У 2023 році його діяльність оцінювали навіть вище - у 7,8 бала, що стало рекордом за весь період спостережень.

Для порівняння, найвищі оцінки діяльності попередніх президентів сягали 5,6 бала у Віктора Ющенка (2005 рік), 5,1 бала у Віктора Януковича (2010 рік) і 4,7 бала у Петра Порошенка (2014 рік).

Соціологічний моніторинг "Українське суспільство" проводиться з 1994 року. У списку відсутній президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук.
Українці дали оцінку п'яти президентам країни за десятибальною шкалою

Динаміка суспільних оцінок

Оцінки діяльності президентів традиційно змінювалися під впливом політичних і воєнних подій. Так, рейтинг Зеленського різко зріс після початку повномасштабної війни у 2022 році, а нині дещо знизився, зберігаючи водночас високий рівень підтримки.

Найнижчі оцінки мали місце в періоди політичної турбулентності - наприклад, у 2005 році для Леоніда Кучми (2,7 бала) чи у 2016 році для Петра Порошенка (3,0 бала).

Польовий етап останнього дослідження тривав з 9 вересня по 8 жовтня 2025 року. Статистична похибка вибірки обсягом 1835 респондентів при довірчій імовірності 95% та дизайн ефекті 1,1 не перевищує 2,4%.

За даними КМІС, у вересні 2025 року 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 34% - не довіряють.

Дані інших соціологічних центрів свідчать, що найвища довіра українців до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який випереджає президента.

