Як українці ставляться до Зеленського: опитування КМІС

Вибори в Україні

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна нібито вже не є демократією через тривалу відсутність виборів, а тему війни, за його словами, використовують як привід не проводити голосування.

У відповідь президент Володимир Зеленський підкреслив, що готовий брати участь у виборах. Він зазначив, що звернувся до США з проханням допомогти із забезпеченням безпеки, за якої виборчий процес можна було б організувати протягом 60–90 днів.

Крім того, Зеленський очікує пропозицій від народних депутатів щодо змін до законодавства, які дозволили б провести вибори в умовах воєнного стану. За його словами, він підтримує ідею голосування, аби не залишати простору для маніпуляцій.

Водночас глава держави наголосив, що проведення виборів можливе лише за умови забезпечення перемир’я на час виборчого процесу.