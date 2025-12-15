Как украинцы относятся к Зеленскому: опрос КМИС

Выборы в Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина якобы уже не является демократией из-за длительного отсутствия выборов, а тему войны, по его словам, используют как повод не проводить голосование.

В ответ президент Владимир Зеленский подчеркнул, что готов участвовать в выборах. Он отметил, что обратился к США с просьбой помочь с обеспечением безопасности, при которой избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60-90 дней.

Кроме того, Зеленский ожидает предложений от народных депутатов относительно изменений в законодательство, которые позволили бы провести выборы в условиях военного положения. По его словам, он поддерживает идею голосования, чтобы не оставлять пространства для манипуляций.

В то же время глава государства подчеркнул, что проведение выборов возможно только при условии обеспечения перемирия на время избирательного процесса.