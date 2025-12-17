ua en ru
Як з України виїхав фігурант справи "Мідас" Цукерман: відповідь НАБУ

Середа 17 грудня 2025 11:06
UA EN RU
Як з України виїхав фігурант справи "Мідас" Цукерман: відповідь НАБУ Олександр Цукерман (фото з відкритих джерел)
Автор: Юлія Акимова, Ірина Глухова

Фігурант справи "Мідас" Олександр Цукерман виїхав з України за кілька тижнів до того, як до нього прийшли правоохоронці. Цей виїзд був плановим.

Про це керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання щодо того, як і коли Цукерман залишив територію України, Абакумов зазначив, що цей епізод наразі досліджується слідством.

"Цей епізод також досліджується. Ми розслідуємо обставини його виїзду в зв’язці з іншим підозрюваним, у межах загального провадження. Він виїхав за декілька тижнів до реалізації, це був плановий виїзд", - розповів він.

Як пояснив Абакумов, додаткові деталі на цьому етапі розкривати не можуть, щоб не нашкодити подальшим процесуальним діям.

Справа "Мідас"

Нагадаємо, у листопаді НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. За даними слідства, посадовці були причетні до системного відмивання коштів та незаконного збагачення.

Керівником схеми, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер президента України Володимира Зеленського.

Ще одним фігурантом виявився Олександр Цукерман - 61-річний бізнесмен. Він встиг покинути Україну. Слідство називає його співорганізатором схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.

У матеріалах справи Цукерман фігурує під кодовим ім’ям "Шугармен". На записах, датованих лютим 2025 року, він обговорює передачу грошей віцепрем’єр-міністру того часу Олексію Чернишову.

Нещодавно Центральне управління НАБУ оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Як стало відомо, їзраїльське громадянство Цукермана ускладнює його екстрадицію в Україну.

Обох також внесли до бази "Миротворець". Їх підозрюють у підриві обороноздатності та енергетичного сектору України, а також у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

