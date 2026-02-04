Як в Україні відключатимуть світло 5 лютого: графіки по областях

У всіх областях України завтра, 5 лютого, застосовуватимуть графіки відключень світла.
Більш детально про те, якими будуть обмеження, - в матеріалі РБК-Україна нижче.
В "Укренерго" розповіли, що 5 лютого в усіх областях України застосовуватимуть:
Причиною таких обмежень є наслідки російських ударів по українських енергооб'єктах. При цьому ситуація в енергосистемі може змінитися протягом дня.
У Львівській області 5 лютого діятимуть такі графіки відключень світла:
Жителів Полтавської області попередили, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі країни 5 лютого діятимуть такі обмеження:
У Сумській області місцевих жителів попередили про наступні графіки відключень світла:
У "Прикарпаттяобленерго" оприлюднили такі графіки відключень світла на 5 лютого:
У Запорізькій області 5 лютого діятимуть такі графіки:
На момент публікації не було відомо про те, які графіки діятимуть у наступних областях, тому з обмеженнями можна ознайомитися на ресурсах місцевих обленерго:
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 3 лютого вкотре завдали масованого удару по енергооб'єктах України. Унаслідок атаки в низці областей були перебої з електропостачанням і не тільки.