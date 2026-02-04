Как в Украине будут отключать свет 5 февраля: графики по областям

Во всех областях Украины завтра, 5 февраля, будут применять графики отключений света.
Более детально о том, какими будут ограничения, - в материале РБК-Украина ниже.
В "Укрэнерго" рассказали, что 5 февраля во всех областях Украины будут применять:
Причиной таких ограничений являются последствия российских ударов по украинским энергообъектам. При этом ситуация в энергосистеме может измениться в течение дня.
Во Львовской области 5 февраля будут действовать следующие графики отключений света:
Жителей Полтавской области предупредили, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны 5 февраля будут действовать такие ограничения:
В Сумской области местных жителей предупредили о следующих графиках отключений света:
В "Прикарпатьеоблэнерго" обнародовали такие графики отключений света на 5 февраля:
В Запорожской области 5 февраля будут действовать такие графики:
На момент публикации не было известно о том, какие графики будут действовать в следующих областях, поэтому с ограничениями можно ознакомиться на ресурсах местных облэнерго:
Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 февраля в очередной раз нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. В результате атаки в ряде областей были перебои с электроснабжением и не только.