Як в Україні відключатимуть світло 10 жовтня: графіки по регіонах
У кількох областях України 10 жовтня вводяться графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною стали наслідки російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DTEK, "Черкасиобленерго", "Полтаваобленерго", "Харківобленерго" та "Сумиобленерго".
Київ
За командою "Укренерго" завтра в столиці також застосовуватимуться відключення.
Подивитися графіки можна у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".
Київщина
У Київській області також вводяться графіки погодинних відключень.
Фото: графіки відключення світла на Київщині (t.me/dtek_ua/4592)
Проте протягом доби можливі зміни у ГПВ.
Сумщина
АТ "Сумобленерго" повідомило, що 10 жовтня в області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Переглянути актуальні ГПВ можна також:
- На сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення (також там можна знайти свою чергу за адресою або особовим рахунком).
- В особистому кабінеті E-Svitlo або однойменному додатку.
Полтавщина
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області 10 жовтня запроваджені графіки погодинних відключень:
- з 15:00 по 17:00 - в обсязі 1,5 черг,
- з 17:00 по 22:00 - в обсязі 2 черги,
- з 22:00 по 23:59 - в обсязі 1,5 черг.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Харківщина
У Харківській області з 15:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 17:30-21:00
- 1.2 17:30-21:00
- 2.1 17:30-21:00
- 2.2 17:30-21:00
- 3.1 21:00-24:00
- 3.2 21:00-24:00
- 4.1 21:00-22:00
- 4.2 21:00-24:00
- 5.1 15:00-17:30
- 5.2 15:00-17:30
- 6.1 15:00-17:30
- 6.2 17:00-18:00
Перелік адрес за чергами - тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
Черкащина
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак з 00:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень.
Раніше РБК-Україна писало, що 8 жовтня в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських обстрілів.
Крім того, відключення світла в Україні спричинені ворожими ударами по магістральних мережах та підстанціях, а не дефіцитом електроенергії, заявили в "Укренерго".