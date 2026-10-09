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Як в Україні відключатимуть світло 10 жовтня: графіки по регіонах

20:43 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Як в Україні відключатимуть світло 10 жовтня: графіки по регіонах Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
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У кількох областях України 10 жовтня вводяться графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною стали наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DTEK, "Черкасиобленерго", "Полтаваобленерго", "Харківобленерго" та "Сумиобленерго".

Київ

За командою "Укренерго" завтра в столиці також застосовуватимуться відключення.

Подивитися графіки можна у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Київщина

У Київській області також вводяться графіки погодинних відключень.

Як в Україні відключатимуть світло 10 жовтня: графіки по регіонахЯк в Україні відключатимуть світло 10 жовтня: графіки по регіонах

Фото: графіки відключення світла на Київщині (t.me/dtek_ua/4592)

Проте протягом доби можливі зміни у ГПВ.

Сумщина

АТ "Сумобленерго" повідомило, що 10 жовтня в області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Як в Україні відключатимуть світло 10 жовтня: графіки по регіонах
Графіки відключення світла на Сумщині 10 жовтня (t.me/SumyEnergo)

Переглянути актуальні ГПВ можна також:

Полтавщина

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області 10 жовтня запроваджені графіки погодинних відключень:

  • з 15:00 по 17:00 - в обсязі 1,5 черг,
  • з 17:00 по 22:00 - в обсязі 2 черги,
  • з 22:00 по 23:59 - в обсязі 1,5 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Харківщина

У Харківській області з 15:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 17:30-21:00
  • 1.2 17:30-21:00
  • 2.1 17:30-21:00
  • 2.2 17:30-21:00
  • 3.1 21:00-24:00
  • 3.2 21:00-24:00
  • 4.1 21:00-22:00
  • 4.2 21:00-24:00
  • 5.1 15:00-17:30
  • 5.2 15:00-17:30
  • 6.1 15:00-17:30
  • 6.2 17:00-18:00

Перелік адрес за чергами - тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Черкащина

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак з 00:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Раніше РБК-Україна писало, що 8 жовтня в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських обстрілів.

Крім того, відключення світла в Україні спричинені ворожими ударами по магістральних мережах та підстанціях, а не дефіцитом електроенергії, заявили в "Укренерго".

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