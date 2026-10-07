В Україні 8 жовтня діятимуть графіки відключення світла: де готуватися до обмежень

У кількох областях України у четвер, 8 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DTEK , АТ " Черкасиобленерго ", " Полтаваобленерго ", " Харківобленерго " та АТ " Сумиобленерго ".

Енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію та не вмикати потужні прилади одночасно після відновлення живлення.

У регіоні відключення діють з 00:00 до 23:59. Для бізнесу та промисловості застосовують графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, через систематичні обстріли української енергетичної інфраструктури з боку РФ у країні знову змушені застосовувати обмеження споживання.

Зокрема, раніше енергетики повідомляли, що в "Укренерго" повідомили про відключення світла в 5 областях через удари РФ. Тоді внаслідок ворожих атак були зафіксовані нові знеструмлення, а в регіонах ввели графіки обмежень.

Пізніше стало відомо, що в Україні продовжать відключати світло за графіками 8 жовтня. У профільній компанії деталізували перелік областей та час застосування погодинних відключень електроенергії.