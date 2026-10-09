Как в Украине будут отключать свет 10 октября: графики по регионам
В нескольких областях Украины 10 октября вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Причиной послужили последствия российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DTEK , "Черкассыоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" , "Харьковоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".
Киев
По команде "Укрэнерго" завтра в столице также будут применяться отключения.
Посмотреть графики можно в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".
Киевщина
В Киевской области также вводятся графики почасовых отключений.
Фото: графики отключения света в Киевской области (t.me/dtek_ru/4592)
Однако в течение суток возможны изменения ГПВ.
Сумщина
АО "Сумоблэнерго" сообщило, что 10 октября в области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК "Укрэнерго".
Просмотреть актуальные ГПО можно также:
- На сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключения (также там можно найти свою очередь по адресу или лицевому счету).
- В личном кабинете E-Svitlo или одноименном приложении .
Полтавщина
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области 10 октября введены графики почасовых отключений:
- с 15:00 по 17:00 - в объеме 1,5 очередей,
- с 17:00 по 22:00 - в объеме 2 очереди,
- с 22:00 по 23:59 - в объеме 1,5 очередей.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Харьковщина
В Харьковской области с 15:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 17:30-21:00
- 1.2 17:30-21:00
- 2.1 17:30-21:00
- 2.2 17:30-21:00
- 3.1 21:00-24:00
- 3.2 21:00-24:00
- 4.1 21:00-22:00
- 4.2 21:00-24:00
- 5.1 15:00-17:30
- 5.2 15:00-17:30
- 6.1 15:00-17:30
- 6.2 17:00-18:00
Список адресов за очередями - здесь .
Для промышленности и бизнеса с 00.00 до 23.59 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
Черкасская область
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих ракетно-дроновых атак с 00:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений.
Ранее РБК-Украина писало, что 8 октября в Украине будут применять графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских обстрелов.
Кроме того, отключения света в Украине нанесены вражескими ударами по магистральным сетям и подстанциям, а не дефицитом электроэнергии, заявили в "Укрэнерго".