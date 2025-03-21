Як в Україні проводять огляд водіїв на стан сп’яніння: роз’яснення адвоката

Процедура перевірки

Вона пояснює, що перед початком огляду поліцейський зобов’язаний пояснити водію порядок його проведення та принцип роботи спеціального технічного засобу. На вимогу водія йому мають надати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку алкотестера.

Тестування здійснюється сертифікованими пристроями, і якщо рівень алкоголю у крові перевищує 0,2 проміле, водія визнають таким, що перебуває у стані сп’яніння. Результати тесту фіксуються в акті огляду, який додається до протоколу про адміністративне правопорушення. Документ оформлюється у двох примірниках: один передається водію, інший залишається у поліцейського.

Якщо у правоохоронців є підозра, що водій перебуває у стані наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом медичних препаратів, які впливають на увагу та реакцію, його направляють до медичного закладу для детального обстеження.

Де проводиться огляд

Огляд може проводитися:

Поліцейським на місці зупинки - із використанням спеціальних технічних засобів, що мають відповідний сертифікат.

Лікарем у медичному закладі, якщо:

- водій не погоджується на огляд поліцейським;

- водій не погоджується з результатами перевірки;

- є підозра на наркотичне чи інше сп’яніння.

Огляд у медзакладі здійснюється за спеціальними методиками та з дотриманням встановленого порядку.

Що робити, якщо огляд проводять без підстав

Якщо у поліцейського немає достатніх підстав для перевірки (відсутні ознаки сп’яніння чи порушення ПДР), водій має право вимагати пояснення підстав огляду. У разі підозри на наркотичне чи інше сп’яніння тестування повинно проводитися лише у медичному закладі.

Рябуха наголошує, що порушення процедури огляду може бути підставою для оскарження його результатів у суді. Якщо ви не згодні з висновками огляду, не підписуйте документи та звертайтеся за правовою допомогою.

Процедура регулюється Інструкцією про порядок виявлення ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, затвердженою наказом МВС та МОЗ України від 09.11.2015 №1452/735.