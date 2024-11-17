Не вживали алкоголь, але алкотестер виявив його в крові: нарколог пояснив, чому

Бувають випадки, коли ви не вживали алкоголь, але під час перевірки поліції алкотестер може виявити його в крові. Існують деякі продукти, які підвищують рівень алкоголю в організмі.

РБК-Україна дізналося у психіатра-нарколога Євгена Скрипника, які продукти можуть спровокувати підвищення рівня алкоголю в крові та чи можуть за це оштрафувати.

Психіатр-нарколог Євген Скрипник наголошує, що вживати алкоголь перед керуванням транспортом заборонено. Не існує безпечної дози алкоголю, яка б не впливала на стан організму і не створювала небезпеку на дорозі. Головне правило на дорозі: "Нуль алкоголю та наркотиків".

Однак деякі продукти можуть спровокувати підвищення рівня алкоголю в крові – це кефір та квас. Однак після вживання цих продуктів рівень алкоголю не підвищиться вище допустимих згідно з українським законодавством 0,2 проміле.

Скрипник зазначає, що такий рівень вважається допустимим, оскільки ця норма враховує можливі похибки алкотестерів або вплив продуктів, які містять незначну кількість спирту, наприклад, кефіру чи квасу. Водночас, за словами лікаря, навіть одна пляшка пива може суттєво перевищити допустиму норму алкоголю в крові.

"Пів літра пива підвищить рівень алкоголю до 0,5 проміле, що вже значно перевищує норму. Окрім того, у випадку ДТП відповідальність завжди буде на водієві, у якого виявили алкоголь у крові, незалежно від обставин," – зазначає Скрипник.

Індивідуальна реакція на алкоголь

Лікар звертає увагу, що вплив алкоголю залежить від багатьох факторів: ваги, статі та стану здоров’я. У жінок алкоголь швидше підвищує концентрацію в крові й довше виводиться, а при проблемах із печінкою чи нирками цей процес може бути ще тривалішим.

За його словами, середньостатистичному чоловікові знадобиться три години, щоб організм повністю вивів пляшку пива. Але навіть після цього тестер може зафіксувати сліди алкоголю в крові, тому говорити про повну безпеку некоректно.

Наркотичне сп’яніння та аналізи

Окрім алкоголю, забороняється керування транспортом у стані наркотичного сп’яніння. У таких випадках проводяться експрес-тести, які визначають наявність у крові амфетаміну, марихуани, героїну чи бензодіазепінів.

"До бензодіазепінів належить, наприклад, гідазепам, який часто використовують як заспокійливий засіб. Його легко виявити у сечі," – пояснює лікар.

Він говорить, що за час своєї практики йому не доводилося стикатися із випадками накладення штрафів за керування автомобілем під дією гідазепаму чи подібних препаратів. Проте водіям варто пам’ятати, що будь-який стан, який може вплинути на уважність і реакцію, становить небезпеку для них і оточуючих. Що стосується інших ліків, під час прийому яких виробники не рекомендують сідати за кермо, то їх не виявляють під час тестів. Зокрема, це стосується антидепресантів.