Как в Украине проводят освидетельствование водителей на состояние опьянения: разъяснение адвоката

Осмотр водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения в Украине регламентируется законодательством, в частности статьей 266 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Процедура предусматривает несколько важных этапов, которые должен соблюдать как полицейский, так и водитель.
О том, как проводится осмотр, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Анна Рябуха.
Она объясняет, что перед началом осмотра полицейский обязан объяснить водителю порядок его проведения и принцип работы специального технического средства. По требованию водителя ему должны предоставить сертификат соответствия и свидетельство о поверке алкотестера.
Тестирование осуществляется сертифицированными устройствами, и если уровень алкоголя в крови превышает 0,2 промилле, водителя признают находящимся в состоянии опьянения. Результаты теста фиксируются в акте осмотра, который прилагается к протоколу об административном правонарушении. Документ оформляется в двух экземплярах: один передается водителю, другой остается у полицейского.
Если у правоохранителей есть подозрение, что водитель находится в состоянии наркотического или иного опьянения, или под воздействием медицинских препаратов, которые влияют на внимание и реакцию, его направляют в медицинское учреждение для детального обследования.
Осмотр может проводиться:
Осмотр в медучреждении осуществляется по специальным методикам и с соблюдением установленного порядка.
Если у полицейского нет достаточных оснований для проверки (отсутствуют признаки опьянения или нарушения ПДД), водитель имеет право требовать объяснения оснований осмотра. В случае подозрения на наркотическое или иное опьянение тестирование должно проводиться только в медицинском учреждении.
Рябуха отмечает, что нарушение процедуры осмотра может быть основанием для обжалования его результатов в суде. Если вы не согласны с выводами осмотра, не подписывайте документы и обращайтесь за правовой помощью.
Процедура регулируется Инструкцией о порядке выявления признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения, утвержденной приказом МВД и Минздрава Украины от 09.11.2015 №1452/735.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какое наказание предусмотрено для водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Отметим, размер штрафа и наказания зависит от того, сколько раз в год было зафиксировано нарушение. Также наказание может быть строже, если водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП.
Также мы писали о том, сколько можно выпить алкоголя, чтобы алкотестер не обнаружил его в крови.
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