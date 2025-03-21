RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Как в Украине проводят освидетельствование водителей на состояние опьянения: разъяснение адвоката

Фото: Осмотр водителей на состояние опьянения (pixabay.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Осмотр водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения в Украине регламентируется законодательством, в частности статьей 266 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Процедура предусматривает несколько важных этапов, которые должен соблюдать как полицейский, так и водитель.

О том, как проводится осмотр, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Анна Рябуха.

Процедура проверки

Она объясняет, что перед началом осмотра полицейский обязан объяснить водителю порядок его проведения и принцип работы специального технического средства. По требованию водителя ему должны предоставить сертификат соответствия и свидетельство о поверке алкотестера.

Тестирование осуществляется сертифицированными устройствами, и если уровень алкоголя в крови превышает 0,2 промилле, водителя признают находящимся в состоянии опьянения. Результаты теста фиксируются в акте осмотра, который прилагается к протоколу об административном правонарушении. Документ оформляется в двух экземплярах: один передается водителю, другой остается у полицейского.

Если у правоохранителей есть подозрение, что водитель находится в состоянии наркотического или иного опьянения, или под воздействием медицинских препаратов, которые влияют на внимание и реакцию, его направляют в медицинское учреждение для детального обследования.

Где проводится осмотр

Осмотр может проводиться:

  • Полицейским на месте остановки - с использованием специальных технических средств, имеющих соответствующий сертификат.
  • Врачом в медицинском учреждении, если:
    - водитель не соглашается на осмотр полицейским;
    - водитель не соглашается с результатами проверки;
    - есть подозрение на наркотическое или иное опьянение.

Осмотр в медучреждении осуществляется по специальным методикам и с соблюдением установленного порядка.

Что делать, если осмотр проводят без оснований

Если у полицейского нет достаточных оснований для проверки (отсутствуют признаки опьянения или нарушения ПДД), водитель имеет право требовать объяснения оснований осмотра. В случае подозрения на наркотическое или иное опьянение тестирование должно проводиться только в медицинском учреждении.

Рябуха отмечает, что нарушение процедуры осмотра может быть основанием для обжалования его результатов в суде. Если вы не согласны с выводами осмотра, не подписывайте документы и обращайтесь за правовой помощью.

Процедура регулируется Инструкцией о порядке выявления признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения, утвержденной приказом МВД и Минздрава Украины от 09.11.2015 №1452/735.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какое наказание предусмотрено для водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Отметим, размер штрафа и наказания зависит от того, сколько раз в год было зафиксировано нарушение. Также наказание может быть строже, если водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП.

Также мы писали о том, сколько можно выпить алкоголя, чтобы алкотестер не обнаружил его в крови.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДРШтрафыВодители