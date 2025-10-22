Як Україні перемогти Росію в інноваціях на полі бою? Відповідь розробника

Україна має створити сприятливу екосистему для компаній-розробників дронів, роботизованих комплексів та програмного забезпечення для цих оборонних технологій. Ця екосистема має генерувати більше загроз для країни-агресора, ніж спроможна створити остання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку засновника оборонних компаній The Fourth Law та Odd Systems Ярослава Ажнюка. Він представив свій погляд під час конференції "Роль технологічної індустрії у відновленні країни та формуванні нової економіки України", яку 21 жовтня провів незалежний аналітичний центр We Build Ukraine .

"Єдиний наш шанс - це побудувати таку екосистему для інновацій в Україні (і західному світі в цілому), щоб вона за одиницю часу (за рік) створювала більше викликів для ворога, ніж ворог своєю екосистемою може створити для нас", - сказав він.

Керівник компаній, які займаються розробкою дронів та роботизованих комплексів, також висловив думку, що на сьогодні ІТ-розробки України та Росії для військового сектору знаходяться на приблизно однаковому рівні. "Зараз, напевно, ми йдемо нога в ногу", - сказав Ажнюк.

Як defence-інновації розвиваються в Європі

Він підкреслив, що на сьогодні темпи розвитку військових ІТ-технологій в Україні (та Росії) значно випереджають країни Європи та Китай.

"Україна, на жаль, разом з Росією, є двома переводими націями у світі, які лідирують в автономних роботах для оборони і це дуже швидко розвивається. Це розвивається швидше ніж наші західні партнери та Китай встигають наздоганяти", - сказав спікер конференції.

Ярослав Ажнюк навів такий приклад: за рівнем розробки військових ІТ-інновацій Україна зараз живе в кінці 2025 року і переходить у 2026 рік, а Європа знаходиться у першій половині 2022 року. "Це мене дуже сильно непокоїть", - додав керівник компаній-розробників.

Яка сильна сторона українських розробників

Ажнюк зазначив, що українські компанії активно запроваджують штучний інтелект в FPV-дрони, в дрони, які здійснюють діпстрайки, та наземні роботизовані комплекси. Українські розробки мають очевидну перевагу перед європейськими партнерами - це швидкість зворотної відповіді. Локальні компанії можуть отримати фідбек з передової про ефективність застосування інновації протягом 24 годин, тоді як у Європі лише на отримання дозволу для роботи на полігоні може знадобитися півроку часу.