Главная » Бизнес » Экономика

Как Украине победить Россию в инновациях на поле боя? Ответ разработчика

Украина, Среда 22 октября 2025 11:00
UA EN RU
Как Украине победить Россию в инновациях на поле боя? Ответ разработчика Фото: Украинские военные управляют БПЛА (Facebook-страница представителя ГУР МО Андрея Юсова)
Автор: Дмитрий Сидоров

Украина должна создать благоприятную экосистему для компаний-разработчиков дронов, роботизированных комплексов и программного обеспечения для этих оборонных технологий. Эта экосистема должна генерировать больше угроз для страны-агрессора, чем способна создать последняя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение основателя оборонных компаний The Fourth Law и Odd Systems Ярослава Ажнюка. Он представил свой взгляд во время конференции "Роль технологической индустрии в восстановлении страны и формировании новой экономики Украины", которую 21 октября провел независимый аналитический центр We Build Ukraine.

"Единственный наш шанс - это построить такую экосистему для инноваций в Украине (и западном мире в целом), чтобы она за единицу времени (за год) создавала больше вызовов для врага, чем враг своей экосистемой может создать для нас", - сказал он.

Руководитель компаний, которые занимаются разработкой дронов и роботизированных комплексов, также высказал мнение, что на сегодня ІТ-разработки Украины и России для военного сектора находятся на примерно одинаковом уровне. "Сейчас, наверное, мы идем нога в ногу", - сказал Ажнюк.

Как defence-инновации развиваются в Европе

Он подчеркнул, что на сегодня темпы развития военных ИТ-технологий в Украине (и России) значительно опережают страны Европы и Китай.

"Украина, к сожалению, вместе с Россией, является двумя переводимыми нациями в мире, которые лидируют в автономных роботах для обороны и это очень быстро развивается. Это развивается быстрее, чем наши западные партнеры и Китай успевают догонять", - сказал спикер конференции.

Ярослав Ажнюк привел такой пример: по уровню разработки военных ИТ-инноваций Украина сейчас живет в конце 2025 года и переходит в 2026 год, а Европа находится в первой половине 2022 года. "Это меня очень сильно беспокоит", - добавил руководитель компаний-разработчиков.

Какая сильная сторона украинских разработчиков

Ажнюк отметил, что украинские компании активно внедряют искусственный интеллект в FPV-дроны, в дроны, которые осуществляют дипстрайки, и наземные роботизированные комплексы. Украинские разработки имеют очевидное преимущество перед европейскими партнерами - это скорость обратного ответа. Локальные компании могут получить фидбек с передовой об эффективности применения инновации в течение 24 часов, тогда как в Европе только на получение разрешения для работы на полигоне может потребоваться полгода времени.

Напомним, в конце сентября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина и нидерландский институт TNO будут вместе сотрудничать в сфере военных инноваций. Голландский партнер уже занимается направлениями искусственного интеллекта, беспилотников, радаров и воздушными угрозами. Такое сотрудничество - это важный шаг для развития украинской defence tech-экосистемы, считает Федоров.

20 октября украинская компания "Генерал Черешня" сообщила, что она успешно завершила испытания и готова к серийному производству зенитного дрона Bullet. Этот беспилотник предназначен для сбивания российских "Шахедов", он может достигать скорости полета на уровне 309 километров в час.

