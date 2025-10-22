Как Украине победить Россию в инновациях на поле боя? Ответ разработчика

Украина должна создать благоприятную экосистему для компаний-разработчиков дронов, роботизированных комплексов и программного обеспечения для этих оборонных технологий. Эта экосистема должна генерировать больше угроз для страны-агрессора, чем способна создать последняя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение основателя оборонных компаний The Fourth Law и Odd Systems Ярослава Ажнюка. Он представил свой взгляд во время конференции "Роль технологической индустрии в восстановлении страны и формировании новой экономики Украины", которую 21 октября провел независимый аналитический центр We Build Ukraine .

"Единственный наш шанс - это построить такую экосистему для инноваций в Украине (и западном мире в целом), чтобы она за единицу времени (за год) создавала больше вызовов для врага, чем враг своей экосистемой может создать для нас", - сказал он.

Руководитель компаний, которые занимаются разработкой дронов и роботизированных комплексов, также высказал мнение, что на сегодня ІТ-разработки Украины и России для военного сектора находятся на примерно одинаковом уровне. "Сейчас, наверное, мы идем нога в ногу", - сказал Ажнюк.

Как defence-инновации развиваются в Европе

Он подчеркнул, что на сегодня темпы развития военных ИТ-технологий в Украине (и России) значительно опережают страны Европы и Китай.

"Украина, к сожалению, вместе с Россией, является двумя переводимыми нациями в мире, которые лидируют в автономных роботах для обороны и это очень быстро развивается. Это развивается быстрее, чем наши западные партнеры и Китай успевают догонять", - сказал спикер конференции.

Ярослав Ажнюк привел такой пример: по уровню разработки военных ИТ-инноваций Украина сейчас живет в конце 2025 года и переходит в 2026 год, а Европа находится в первой половине 2022 года. "Это меня очень сильно беспокоит", - добавил руководитель компаний-разработчиков.

Какая сильная сторона украинских разработчиков

Ажнюк отметил, что украинские компании активно внедряют искусственный интеллект в FPV-дроны, в дроны, которые осуществляют дипстрайки, и наземные роботизированные комплексы. Украинские разработки имеют очевидное преимущество перед европейскими партнерами - это скорость обратного ответа. Локальные компании могут получить фидбек с передовой об эффективности применения инновации в течение 24 часов, тогда как в Европе только на получение разрешения для работы на полигоне может потребоваться полгода времени.