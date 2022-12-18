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Як Україна захищатиме Рівненську АЕС у разі нападу: пояснення директора станції

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Неділя 18 грудня 2022 16:59
Як Україна захищатиме Рівненську АЕС у разі нападу: пояснення директора станції Фото: Рівненська АЕС (wikimedia)
Автор: Сергій Пишкін

Через ризик відкритого вторгнення Білорусі Україна готує заходи для захисту Рівненської АЕС. Наразі станцію обороняє Нацгвардія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директора Рівненської станції Павла Ковтонюка для "Голосу Америки".

"Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. Нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ набагато більше готові до нападів на станцію, ніж це було раніше. Є певні захисні схеми", - пояснив Ковтонюк.

Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи завдяки захисту. Водночас існує ризик пошкоджень, які припинять роботу енергоблока.

"При ракетних атаках ядерні інциденти неможливі. Можуть бути пошкодження, які не даватимуть можливості працювати енергоблоку", - відзначив директор АЕС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор Володимир Путін планує прилетіти до Мінська 19 грудня для зустрічі Олександром Лукашенком.

Тим часом армія Білорусі розпочала раптову перевірку бойової готовності.

Водночас як стверджує Інститут вивчення війни, вкрай малоймовірно, що окупанти зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

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