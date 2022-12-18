ua ru
Вс, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как Украина будет защищать Ровенскую АЭС в случае нападения: объяснение директора станции

Новина українською →
Воскресенье 18 декабря 2022 16:59
Как Украина будет защищать Ровенскую АЭС в случае нападения: объяснение директора станции Фото: Ровенская АЭС (wikimedia)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за риска открытого вторжения Беларуси Украина готовит меры по защите Ровенской АЭС. В настоящее время станцию обороняет Нацгвардия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова директора Ровенской станции Павла Ковтонюка для "Голоса Америки".

"Готовим меры, чтобы атомная станция не была атакована и захвачена. Для этого мы работаем совместно с военными. Нашу станцию охраняет Нацгвардия. Сейчас ВСУ гораздо больше готовы к нападениям на станцию, чем это было раньше. Есть определенные защитные схемы", - пояснил Ковтонюк.

Также директор АЭС отметил, что прямой удар по станции не приведет к ядерной катастрофе благодаря защите. В то же время, существует риск повреждений, которые прекратят работу энергоблока.

"При ракетных атаках ядерные инциденты невозможны. Возможны повреждения, которые не будут давать возможности работать энергоблоку", - отметил директор АЭС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор Владимир Путин планирует прилететь в Минск 19 декабря для встречи Александром Лукашенко.

Тем временем армия Беларуси приступила к внезапной проверке боевой готовности.

В то же время, как утверждает Институт изучения войны, крайне маловероятно, что оккупанты смогут взять Киев, даже если снова нападут с территории Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Ривненская АЭС Война в Украине
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах