Як Трамп оцінює зустріч з Путіним: інсайд від журналіста Fox

Субота 16 серпня 2025 03:36
Як Трамп оцінює зустріч з Путіним: інсайд від журналіста Fox Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп оцінив свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на "10 балів з 10". Їх перемовини сьогодні відбулись на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як повідомив журналіст телеканалу, Трамп дав інтерв'ю Fox News, і ведучий Шон Ханніті запитав його, як він оцінює саміт з Володимиром Путіним.

За даними телеканалу, президент США відповів: "За шкалою від 1 до 10 я сьогодні ставлю 10".

Також в інтерв'ю Трамп заявив, що зустріч з Путіним була "на десятку" тому, що вони "чудово порозумілися".

"І це важливо, коли дві великі держави знаходять спільну мову, особливо якщо йдеться про ядерні держави. Ми - номер один, вони - номер два у світі, і це справді має значення", - додав він.

А ось російські ЗМІ заявляють, що Путін оцінив свій діалог із Трампом як "дуже хороший". До того він заявив, що заявив, що не почав би війну проти України, якби у 2022 році президентом США був Дональд Трамп.

За його словами, Росія зацікавлена у тому, щоб закінчити війну, але "мають бути усунуті всі першопричини кризи".

Саміт на Алясці: що відомо

Президент США Дональд Трамп зустрівся в Анкориджі (Аляска) з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною темою переговорів була війна в Україні.

Спершу планували формат "тет-а-тет", але в підсумку зустріч відбулася "три на три" та тривала близько трьох годин.

Від США були держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, від РФ - міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник Юрій Ушаков.

У російській делегації назвали переговори "позитивними". Зокрема, посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що атмосфера переговорів була "в цілому позитивною".

Сам же Трамп вже заявив, що після розмови з Путіним зателефонує президенту Володимиру Зеленському. Однак, за даними ЗМІ, цього ще не відбулось.

Про що говорили Трамп і Путін і чи є "угода" щодо України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Володимир Путін Дональд Трамп Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
