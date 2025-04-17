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Як торгова війна Трампа може врятувати Україну: роз'яснення експерта

Київ, Четвер 17 квітня 2025 17:11
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Як торгова війна Трампа може врятувати Україну: роз'яснення експерта Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Тарифи президента США Дональда Трампа стали серйозним інструментом тиску на Росію. Вони "рятують" Україну.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Є інший дуже серйозний інструмент тиску на Росію - це митна війна Трампа. В силу обставин вона нас рятує", - вважає Клочок.

Він нагадав, що рішення Трампа про введення додаткових тарифів уже послаблює Китай, спричиняє переорієнтацію ринків, суттєве падіння цін на нафту, економічну рецесію в Росії.

"Це все фактори того, що суттєво тисне сьогодні на Кремль для того, щоб вони ухвалювали рішення", - додав експерт.

Він також звернув увагу, що зупинити війну в один момент - нереально. Прикладом може послужити завершення Другої світової.

"Згадаймо, як закінчувалася Друга світова закінчилася у вересні. Капітуляцію Німеччина підписала ще 8 травня 1945 року, а Друга світова війна закінчилася у вересні. Тому дійсно тривалість процесів присутня. І тут не буде одномоментно", - зазначив Клочок.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно запровадив додаткові тарифи проти більш ніж 180 країн.

Найбільше "дісталося" Китаю, який активно відповідав на такі заходи США. Через це Вашингтон запровадив 145% тарифи на імпорт китайських товарів.

Така торговельна війна між двома країнами спричинила різке падіння цін на нафту.

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