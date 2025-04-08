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Вперше за 4 роки: ціна на нафту Brent впала нижче 62 доларів за барель

Вівторок 08 квітня 2025 23:49
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Вперше за 4 роки: ціна на нафту Brent впала нижче 62 доларів за барель Фото: вартість нафти Brent побила рекорд чотирирічної давними (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ціни на нафту марки Brent вперше за чотири роки знизилися нижче 62 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Вперше за 4 роки: ціна на нафту Brent впала нижче 62 доларів за барель

Причини падіння цін на нафту

На думку професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка і голови Advanter Group Андрія Длігача, зниження цін на нафту створює серйозні виклики для російської економіки, яка значною мірою залежить від нафтогазових доходів.

Додамо, що на ранок 7 квітня падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на флагманський російський сорт нафти Urals до 50 доларів за барель.

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