Как торговая война Трампа может спасти Украину: разъяснение эксперта

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Нова дорога" Валерий Клочок.

"Есть другой очень серьезный инструмент давления на Россию - это пошлинная война Трампа. В силу обстоятельств она нас спасает", - считает Клочок.



Он напомнил, что решение Трампа о вводе дополнительных тарифов уже ослабляет Китай, вызывает переориентацию рынков, существенное падение цен на нефть, экономическую рецессию в России.

"Это все факторы того, что существенно давит сегодня на Кремль для того, чтобы они принимали решения", - добавил эксперт.

Он также обратил внимание, что остановить войну в один момент - нереально. Примером может послужить завершение Второй мировой.

"Вспомним, как кончалась Вторая мировая закончилась в сентябре. Капитуляцию Германия подписала еще 8 мая 1945, а Вторая мировая война закончилась в сентябре. Поэтому действительно продолжительность процессов присутствует. И здесь не будет одномоментно", - отметил Клочок.