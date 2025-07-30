Жінок-медиків та фармацевтів будуть автоматично ставити на військовий облік
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Відтепер такі жінки автоматично зараховуватимуться на облік без їхньої особистої присутності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
"Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності", - йдеться у повідомленні.
Також оновлено алгоритм дій для закладів освіти та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо передачі інформації про відповідні категорії жінок.
Окремо удосконалено механізм внесення даних до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".
Нагадаємо, жінки-медики, які не оновили свої дані у ТЦК, можуть бути оштрафовані, адже вони також підлягають військовому обліку.
Згідно з законодавством України, жінки, які мають певні медичні спеціальності, зобов'язані стати на військовий облік до 45 років. Неоновлення даних у ТЦК є порушенням правил військового обліку, за яке передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.
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