Жінок-медиків та фармацевтів будуть автоматично ставити на військовий облік (Getty Images)

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Відтепер такі жінки автоматично зараховуватимуться на облік без їхньої особистої присутності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності", - йдеться у повідомленні. Також оновлено алгоритм дій для закладів освіти та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо передачі інформації про відповідні категорії жінок. Окремо удосконалено механізм внесення даних до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".