Як святкувати Великдень безпечно: поліція дала поради українцям

Напередодні Великодня українцям нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час святкувань . Правоохоронці закликають дотримуватись законів, вимог воєнного стану та за потреби звертатися до поліцейських.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на ГУНП в Одеській області .

Правоохоронці просять батьків не залишати дітей без нагляду та контролювати дозвілля підлітків. Особливу увагу слід приділяти обережному поводженню з відкритим вогнем - як вдома, так і в храмах чи на природі.

Перед відвідуванням культових споруд рекомендують дізнатися про наявність укриттів поруч. Поліція також закликає уникати скупчень людей та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Окремо наголошується на мінній небезпеці: у разі виявлення підозрілих предметів варто негайно звертатися до ДСНС (101) або поліції (102).

У темну пору доби рекомендується використовувати світловідбивні елементи та суворо дотримуватись правил дорожнього руху.

Крім того, жителям Одеської області нагадують, що на Великдень комендантська година залишатиметься незмінною - з 00:00 до 05:00.