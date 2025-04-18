Як святкувати Великдень безпечно: поліція дала поради українцям
Напередодні Великодня українцям нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час святкувань. Правоохоронці закликають дотримуватись законів, вимог воєнного стану та за потреби звертатися до поліцейських.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на ГУНП в Одеській області.
Правоохоронці просять батьків не залишати дітей без нагляду та контролювати дозвілля підлітків. Особливу увагу слід приділяти обережному поводженню з відкритим вогнем - як вдома, так і в храмах чи на природі.
Перед відвідуванням культових споруд рекомендують дізнатися про наявність укриттів поруч. Поліція також закликає уникати скупчень людей та реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Окремо наголошується на мінній небезпеці: у разі виявлення підозрілих предметів варто негайно звертатися до ДСНС (101) або поліції (102).
У темну пору доби рекомендується використовувати світловідбивні елементи та суворо дотримуватись правил дорожнього руху.
Крім того, жителям Одеської області нагадують, що на Великдень комендантська година залишатиметься незмінною - з 00:00 до 05:00.
Заходи безпеки у період Великодніх свят
Останнім часом Росія посилила атаки на цивільну інфраструктуру України. Зокрема, 13 квітня, у Вербну неділю, окупанти завдали удару по центру Сум, внаслідок чого загинули 35 людей.
На тлі зростання загроз у кількох областях України напередодні Великодня вирішили посилити заходи безпеки. Водночас деякі регіони, навпаки, пом’якшили обмеження - зокрема скоротили тривалість комендантської години.
У Державній прикордонній службі України також повідомили про збільшення пасажиропотоку та попередили про можливі черги на окремих напрямках.
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