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Як світ допомагає Україні у відновленні енергетичної інфраструктури: відповідь Шмигаля

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (facebook.com/AcademyDTEK)
Автор: Сергій Пишкін

Україна продовжує активно працювати над відновленням пошкодженої енергетичної інфраструктури. Водночас отримує важливу допомогу від міжнародних партнерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Не лише уряди, але й бізнеси та звичайні громадяни демонструють солідарність із нашою країною", - пише Шмигаль.

Як відзначив прем'єр-міністр, серед міжнародних партнерів, які допомагають Україні у подоланні наслідків розв'язаної війни:

  • Бельгія - міста країни передали Україні першу партію генераторів у межах ініціативи ЄС "Генератори надії";
  • Франція - направила 100 генераторів;
  • Норвегія - забезпечує генераторами українських прикордонників;
  • Словаччина - країна планує направити близько 300 генеруючих засобів;
  • Японія - наразі узгоджується пакет допомоги, куди увійде обладнання для термінових ремонтів енергосистеми та понад 240 генераторів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, дефіцит в енергосфері України триватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду.

Тим часом в Донецькій області енергетики разом зі з ЗСУ відновили електропостачання для понад 15 тисяч родин.

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Війна в УкраїніДенис Шмигаль