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Как мир помогает Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры: ответ Шмыгаля

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (facebook.com/AcademyDTEK)
Автор: Сергей Пышкин

Украина продолжает активно работать над восстановлением поврежденной энергетической инфраструктуры. В то же время, получает важную помощь от международных партнеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Не только правительства, но и бизнес и обычные граждане демонстрируют солидарность с нашей страной", - пишет Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, среди международных партнеров, которые помогают Украине в преодолении последствий войны:

  • Бельгия - города страны передали Украине первую партию генераторов в рамках инициативы ЕС "Генераторы надежды";
  • Франция - направила 100 генераторов;
  • Норвегия - обеспечивает генераторами украинских пограничников;
  • Словакия - страна планирует направить около 300 генерирующих средств;
  • Япония - согласуется пакет помощи, куда войдет оборудование для срочных ремонтов энергосистемы и более 240 генераторов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, дефицит в энергосфере Украины будет продолжаться во время осенне-зимнего периода.

Тем временем в Донецкой области энергетики вместе с ВСУ возобновили электроснабжение для более 15 тысяч семей.

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Война в УкраинеДенис Шмыгаль