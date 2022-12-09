Как мир помогает Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры: ответ Шмыгаля

Украина продолжает активно работать над восстановлением поврежденной энергетической инфраструктуры. В то же время, получает важную помощь от международных партнеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Не только правительства, но и бизнес и обычные граждане демонстрируют солидарность с нашей страной", - пишет Шмыгаль. Как отметил премьер-министр, среди международных партнеров, которые помогают Украине в преодолении последствий войны: Бельгия - города страны передали Украине первую партию генераторов в рамках инициативы ЕС "Генераторы надежды";

Франция - направила 100 генераторов;

Норвегия - обеспечивает генераторами украинских пограничников;

Словакия - страна планирует направить около 300 генерирующих средств;

Япония - согласуется пакет помощи, куда войдет оборудование для срочных ремонтов энергосистемы и более 240 генераторов.