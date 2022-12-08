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Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 15 тисяч родин Донецькій області, - ДТЕК

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Четвер 08 грудня 2022 19:26
Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 15 тисяч родин Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 15 тисяч родин Донецькій області, - ДТЕК
Автор: Артем Горовенко

За 7 грудня в Донецькій області бригади енергетиків компанії ДТЕК відновили електропостачання для понад 15 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Постійні обстріли продовжують руйнувати електроінфраструктуру регіону. Поки що без електропостачання - 95 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, з жовтня Росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

5 грудня росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України. За офіційною інформацією, по Україні було випущено 70 ракет, з них 60 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.

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Електроенергія Збройні сили України
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