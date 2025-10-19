Як створити осінній образ у стилі 90-х: стильний приклад від колишньої Розового

Ольга Мерзлікіна, колишня дружина Віктора Розового, продемонструвала стильний осінній образ, натхненний модою 90-х і ранніх 2000-х. Її лук - ідеальний приклад того, як об'єднати комфорт, багатошаровість і тренди минулих десятиліть.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Мерзлікіна

Шкіряна куртка

Ключовим елементом образу стала куртка зі шкіри оливкового відтінку. Вільний, злегка оверсайз крій надає образу сучасного вигляду. Такий верхній одяг являє собою поєднання функціональності та естетики, створюючи стильний акцент.

Ольга Мерзлікіна (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Фланелева сорочка в клітинку

Під шкіряною курткою Ольга носить теплу фланелеву сорочку в коричнево-бежеву клітинку. Вона довша за куртку, що створює ефект багатошаровості, характерний для осіннього кежуал-стилю. Такий образ має не тільки стильний, а й практичний вигляд, адже сорочка додає тепла в холодну пору року.

Кроп-топ

Під сорочкою коричневий кроп-топ із круглим вирізом. Він підкреслює талію і надає образу легкої провокативності, що дуже актуально в цьому сезоні. Кроп-топ є важливим елементом сучасного street style.

Ольга Мерзлікіна показала модний лук (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Джинси

Завершують стильний лук джинси-баггі світло-блакитного кольору, які є справжнім трендом осіннього сезону. Широкий вільний крій надає образу легкості та розслабленості, підкреслюючи контраст з обтислим верхом і створюючи баланс між комфортом і стилем.

Сумка

До образу Ольга підібрала велику сумку із замші теракотового відтінку. Така сумка не тільки додає колірного акценту, а й контрастує зі структурною шкіряною курткою, що робить образ цікавішим.

Мерзлікіна продемонструвала лук на осінь (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Окуляри

Завершують лук вузькі сонцезахисні окуляри прямокутної форми з темними лінзами. Вони надають гостроти образу і підсилюють естетику 90-х, характерну для ретро-стилю.

Ремінь

Шкіряний ремінь у тон до сумки підкреслює лінію талії та створює гармонійний вигляд. Ремінь акцентує увагу на джинсах і додає в лук додаткову структуру.

Взуття

Завершальним акцентом стали коричневі замшеві кросівки в стилі Adidas, які ідеально поєднуються з джинсами та шкіряною курткою.

Лук Ольги Мерзлікіної - це ідеальний приклад вуличного стилю, де комфорт і практичність поєднуються з актуальними трендами. Багатошаровість, оверсайз, шкіра та естетика 90-х років роблять цей образ ідеальним для осені 2025 року.

Ольга Мерзлікіна (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Чому стиль 90-х знову в тренді

Стиль 90-х знову в моді у 2025 році, тому що він поєднує в собі зручність і свободу. Повернення до цього періоду - це реакція на швидкі темпи сучасної моди та прагнення повернутися до більш невимушених і комфортних образів.

Силуети, як в Ольги Мерзлікіної, з їхньою багатошаровістю і яскравими акцентами на спортивному стилі та вуличній моді, ідеально відображають дух сучасності.

У цьому тренді гармонійно поєднуються елементи ретро, які надають образам унікальність і характер, залишаючись актуальними для повсякденного життя.

Колишня Розового задає тренди (фото: instagram.com/oliamerzlikina)