Як створити електронний кабінет для вступу після 9 класу: інструкція від МОН

25 червня в Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів фахової передвищої освіти після закінчення дев'яти класів.
Як зареєструватися, розповідає РБК-Україна з посиланням на МОН.
Для реєстрації кабінету вступника увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за цією адресою.
Для створення електронного кабінету вступникам треба зазначити:
Після цього на вказану пошту прийде посилання, за яким необхідно активувати кабінет впродовж 15 хвилин. Проте для наступних входів у кабінет ви можете використовувати основну сторінку vstup.edbo.gov.ua.
Уже в самому кабінеті додайте актуальні контактні номери та завантажте власне кольорове фото розміром 3×4 сантиметри до 1 МБ.
Важливо: те фото, яке ви надішлете, заклад освіти може використати для замовлення студентського (учнівського) квитка, тож варто додавати коректний знімок.
Також на етапі реєстрації кабінету завантажувати жодні інші файли, крім фото, не потрібно.
Детальнішу інструкцію з користування електронним кабінетом вступника можна переглянути за посиланням.
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