Як вступати абітурієнтам, які втратили документ про середню освіту: алгоритм від МОН

Внаслідок бойових дій чи окупації випускники шкіл можуть втратити свій документ про повну загальну середню освіту. Він є обов'язковим при вступі, але в МОН розробили алгоритм дій у випадку втрати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз МОН.

Як вступати в разі втрати документа про освіту

Насамперед абітурієнту потрібно подати заяву на вступ через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна". Усі адреси та контакти освітніх центрів можна знайти за посиланням.

Ці центри створені на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти, вони працюють з 1 червня до 30 вересня. Після цього заклад освіти скеровує майбутнього студента до прикріпленої школи, щоб той склав річне оцінювання.

Це можна зробити з початку роботи освітніх центрів, але не пізніше трьох днів до завершення їхньої роботи.

Предмети річного оцінювання

Скласти річне оцінювання потрібно з української мови та історії України.

Якщо немає можливості очно складати іспит, можна скласти як індивідуальну співбесіду з відеофіксацією. Довідку про успішне проходження річного оцінювання освітній центр автоматично отримає від уповноваженого ЗЗСО.

Після річного оцінювання до освітнього центру потрібно подати такі документи:

заяву

сертифікат ЗНО 2021 року або результати НМТ (за бажанням)

довідку про взяття на облік ВПО (за наявності)

документ, що посвідчує особу, а якщо він відсутній, - свідоцтво про народження

чотири кольорові фотокартки (3х4 см)

довідку про успішне проходження річного оцінювання уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього)

Можна подати до п'яти заяв лише через один освітній центр.

Терміни подання заяв у 2024 році

І етап (за кошти держбюджету) - з 19 до 31 липня (18:00)

II етап (зарахування на контракт із можливістю переведення на вакантні бюджетні місця) - з 19 липня до 23 вересня 2024 року

Якщо вступник отримав рекомендацію до зарахування, він повинен підтвердити вибір місця навчання. Якщо неможливо зробити це особисто або накласти КЕП, надішліть на електронну адресу освітнього центру скановані копії відповідних документів.