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Як розрахувати конкурсний бал під час вступу: інструкція від МОН

Україна, Понеділок 17 червня 2024 10:30
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Як розрахувати конкурсний бал під час вступу: інструкція від МОН Як розрахувати конкурсний бал під час вступу (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Конкурсний бал абітурієнта - це комплексна оцінка його досягнень, до якої входять результати вступних іспитів та інші показники.

Як розрахувати конкурсний бал, розповідає РБК-Україна з посиланням на МОН.

Алгоритм дій

Для розрахунку майбутні студенти можуть скористатися онлайн-калькулятором за цим посиланням. У ньому можна обчислити конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) або освітньо-професійного ступеня молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра за результатами НМТ/ЗНО (НРК5).

Як користуватися калькулятором:

Для початку заповніть поля з балами НМТ/ЗНО та відповідними коефіцієнтами для обраної спеціальності. Дізнатися свої коефіцієнти можна в додатку 7 до Порядку прийому.

Перед розрахунком зауважте, що для НМТ/ЗНО будь-якого чинного року діють коефіцієнти 2024 року.

Якщо вступ передбачає творчий конкурс, додатково заповніть поле "Вступне випробування 5" з відповідним коефіцієнтом із додатка 7

Як розрахувати конкурсний бал під час вступу: інструкція від МОНЯк розрахувати конкурсний бал під час вступу: інструкція від МОНЯк розрахувати конкурсний бал під час вступу: інструкція від МОН

Як розрахувати свій конкурсний бал для вступу (скриншот)

Якщо вступаєте за напрямами аграрних наук, економіки та управління на основі НРК5 і складали або реєструвалися на БЄФВВ (єдине фахове вступне випробування для абітурієнтів на бакалаврат), заповніть поле "Вступне випробування 6" із ваговим коефіцієнтом 1.

Зазначте суму додаткових балів (якщо маєте такі):

  • від 0-10 - за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів ЗВО для вступу до нього на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 6)
  • 10 - заповнюють призери та переможці чемпіонатів Європи та світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), Всесвітньої гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на спеціальності Середня освіта (Фізична культура) та Фізична культура і спорт

Якщо потрібно, змініть коефіцієнти в наступних полях змініть:

  • регіональний коефіцієнт - якщо обраний ЗВО розташований у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській (1,07) або Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області (1,04)
  • галузевий коефіцієнт - 1,02, якщо подаєте заяви з пріоритетами 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Порядку прийому)

Як розрахувати конкурсний бал під час вступу: інструкція від МОНЯк розрахувати конкурсний бал під час вступу: інструкція від МОН

Як розрахувати конкурсний бал для вступу (скриншот)

Після заповнення всіх полів натискаєте "Розрахувати", і калькулятор видасть підсумковий конкурсний бал.

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