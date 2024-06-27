Как создать электронный кабинет для поступления после 9 класса: инструкция от МОН

25 июня в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов для поступающих в учреждения профессионального высшего образования после окончания девяти классов.
Как зарегистрироваться, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
Для регистрации кабинета поступающего войдите на страницу системы подачи заявлений в электронной форме по этому адресу.
Для создания электронного кабинета поступающим следует отметить:
После этого на указанную почту придет ссылка, по которой необходимо активировать кабинет в течение 15 минут. Однако для следующих входов в кабинет вы можете использовать основную страницу vstup.edbo.gov.ua.
Уже в самом кабинете разместите актуальные контактные номера и загрузите собственное цветное фото размером 3×4 сантиметра до 1 МБ.
Важно: то фото, которое вы пришлете, учебное заведение может использовать для заказа студенческого (ученического) билета, поэтому следует добавлять корректный снимок.
Также на этапе регистрации кабинета загружать никакие другие файлы, кроме фото, не нужно.
Более подробную инструкцию по пользованию электронным кабинетом поступающего можно просмотреть по ссылке.
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