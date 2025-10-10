ua en ru
Як стильно носити тренч цієї осені: приклад від Каті Сільченко

П'ятниця 10 жовтня 2025 14:03
Як стильно носити тренч цієї осені: приклад від Каті Сільченко Катя Сільченко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська дизайнерка, власниця бренду the COAT Катя Сільченко продемонструвала, як класичний тренч може виглядати по-новому. У своєму осінньому образі вона поєднала елегантність і легкий гламур, перетворивши звичний верхній одяг на модний акцент.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Сільченко

Представлений образ Каті Сільченко є сміливим поєднанням класики та гламуру, демонструючи сучасний підхід до стилізації традиційного тренча.

Тренч

Силует і крій: вона обрала довгий тренч оверсайз крою. Він має об'ємний вигляд, з широкими плечима, що підкреслює її тендітність і додає образу невимушеності та драматизму.

Колір: насичений, приглушений коричнево-сірий відтінок, який є класичним та універсальним для осіннього гардероба.

Стилізація: тренч накинутий на плечі, не застебнутий, що створює динамічний вигляд. Рукава закатані високо, акцентуючи увагу на білій підкладці, що контрастує з основним кольором тканини.

Основа образу: сорочка і спідниця

Сорочка: біла, класична сорочка на ґудзиках.

Стилізація: сорочка розстебнута, створюючи глибокий V-подібний виріз, що надає образу жіночності та елегантності й балансує з маскулінним оверсайз-тренчем.

Спідниця: це найгламурніший елемент образу, який і створює контраст.

Матеріал: мініспідниця повністю вкрита блискучими стразами та металевими елементами.

Подробиці: характерною особливістю є декор з довгих "ланцюжків", який створює ефект "розбитого" дзеркала.

Взуття та аксесуари

Взуття: короткі чобітки (ботильйони) у світло-бежевому відтінку.

Подробиці: чобітки мають злегка зібрану або драпіровану форму в районі щиколотки. Це надає образу м'якості та трендовості.

Прикраси: невеликі сережки-пусети та тонкий ланцюжок. Акцент зроблено на великій обручці.

Образ ідеально ілюструє, як носити класичний тренч у нетрадиційний спосіб. Поєднання маскулінного оверсайзу (тренч) і вечірнього гламуру (спідниця зі стразами) робить лук сміливим, стильним та ідеальним для вуличного стилю (street style) або фешн-події.

Як стильно носити тренч цієї осені: приклад від Каті СільченкоКатя Сільченко (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Які тренди демонструє цей лук

  • Oversize-силуети - головний тренд, який залишається з нами вже кілька сезонів. Об'ємний крій допомагає домогтися балансу між комфортом і виразністю.
  • Мікс фактур - поєднання щільного тренча і блискучих матеріалів спідниці підкреслює глибину і багатошаровість образу.
  • Гламур у повсякденному стилі - блискучі елементи все частіше переходять з вечірньої моди в повсякденну, перетворюючись на спосіб самовираження.
  • Монохром і нюдові акценти - спокійні тони тренча і взуття дають простір для гри з деталями, не перевантажуючи лук.

Як повторити образ у повсякденному житті

Щоб адаптувати стиль Каті Сільченко під свій гардероб, не обов'язково використовувати спідницю зі стразами. Досить додати один акцентний елемент - блискучий топ, металізовану сумку або прикраси.

Тренч можна комбінувати з джинсами прямого крою і ботильйонами, створюючи сучасний і практичний аутфіт. Головне - зберегти баланс між строгістю і легкою провокацією.

Як стильно носити тренч цієї осені: приклад від Каті СільченкоКатя Сільченко показала трендовий лук (фото: instagram.com/katyasilchenko)

