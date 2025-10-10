ua en ru
Оливковий - головний колір осені 2025: Кейт Міддлтон у костюмі від Victoria Beckham

П'ятниця 10 жовтня 2025 12:51
Оливковий - головний колір осені 2025: Кейт Міддлтон у костюмі від Victoria Beckham Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Автор: Катерина Собкова

Кейт Міддлтон вкотре продемонструвала бездоганне почуття стилю. Принцеса Уельська з'явилася на публіці в елегантному оливковому костюмі від Victoria Beckham, який ідеально підкреслив її витонченість і впевненість.

Детальніше про її "лук" розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.

Дружина принца Вільяма зустрілася з волонтерами Home-Start Oxford - благодійної організації, яка підтримує батьків і дітей раннього віку.

Який образ обрала Міддлтон

Жакет

Кейт обрала класичний однобортний піджак зі структурованими лініями, які формують силует power suit. Широкі гострі лацкани надають офіційності, а ґудзики підкреслюють мінімалістичний стиль.

Піджак доповнений накладними кишенями, що створюють стриманий, але виразний образ.

Оливковий - головний колір осені 2025: Кейт Міддлтон у костюмі від Victoria BeckhamКейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Штани

Широкі штани з легким кльошем візуально подовжують ноги та відповідають актуальним трендам.

Посадка - середня, з накладними кишенями спереду, що надають легкого акценту в стилі кежуал або мілітарі. Такий елемент робить костюм менш формальним, але більш сучасним.

Оливковий - головний колір осені 2025: Кейт Міддлтон у костюмі від Victoria BeckhamКейт Міддлтон з'явилася в модному образі (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Лонгслів

Також образ доповнений однотонним лонгслівом такого ж відтінку, як і костюм.

Взуття

Доповнити стильний образ Кейт Міддлтон вирішила коричневими туфлями-човниками на високих підборах і з гострими носками.

Стилізація

Герцогиня створила модний монохромний лук. Це рішення візуально подовжує силует і додає образу вишуканості.

Аксесуари - тонкий золотий ланцюжок з кулоном і маленькі сережки - підтримують мінімалістичну естетику, не відвертаючи уваги від головного акценту.

Оливковий - головний колір осені 2025: Кейт Міддлтон у костюмі від Victoria BeckhamКейт Міддлтон з'явилася в модному образі (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Які тренди продемонструвала Кейт Міддлтон

Свій вихід принцеса Уельська перетворила на наочну демонстрацію кількох актуальних тенденцій сезону.

Монохромність

Образ в єдиній колірній гамі - один з найстійкіших трендів останніх сезонів. Такий підхід додає елегантності та допомагає створити цілісний, візуально витягнутий силует.

Power dressing

Структурований жакет із чіткими лініями й акцентом на плечах відсилає до моди 1980-х, коли костюм став символом впевненості й самодостатності жінки.

Зручна елегантність

Широкі штани зі спокійним кроєм поєднують діловий стиль і тренд на relaxed fit - комфорт без втрати статусності.

Оливковий - головний колір осені 2025: Кейт Міддлтон у костюмі від Victoria BeckhamКейт Міддлтон задає тренди (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Мінімалізм у деталях

Відсутність надмірного декору, стримані прикраси та класичні човники з гострим носком підкреслюють сучасне прочитання аристократичного шику.

Стійкий стиль

Вибір класичних базових речей, які можна поєднувати з іншими елементами гардероба, відображає підхід до розумного споживання в моді.

Таким чином, Кейт Міддлтон знову підтвердила статус ікони стилю: її образ - приклад того, як гармонійно поєднати тренди й вічну класику, створюючи елегантність без зусиль.

