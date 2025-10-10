Оливковий - головний колір осені 2025: Кейт Міддлтон у костюмі від Victoria Beckham
Кейт Міддлтон вкотре продемонструвала бездоганне почуття стилю. Принцеса Уельська з'явилася на публіці в елегантному оливковому костюмі від Victoria Beckham, який ідеально підкреслив її витонченість і впевненість.
Детальніше про її "лук" розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.
Дружина принца Вільяма зустрілася з волонтерами Home-Start Oxford - благодійної організації, яка підтримує батьків і дітей раннього віку.
Який образ обрала Міддлтон
Жакет
Кейт обрала класичний однобортний піджак зі структурованими лініями, які формують силует power suit. Широкі гострі лацкани надають офіційності, а ґудзики підкреслюють мінімалістичний стиль.
Піджак доповнений накладними кишенями, що створюють стриманий, але виразний образ.
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Штани
Широкі штани з легким кльошем візуально подовжують ноги та відповідають актуальним трендам.
Посадка - середня, з накладними кишенями спереду, що надають легкого акценту в стилі кежуал або мілітарі. Такий елемент робить костюм менш формальним, але більш сучасним.
Кейт Міддлтон з'явилася в модному образі (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Лонгслів
Також образ доповнений однотонним лонгслівом такого ж відтінку, як і костюм.
Взуття
Доповнити стильний образ Кейт Міддлтон вирішила коричневими туфлями-човниками на високих підборах і з гострими носками.
Стилізація
Герцогиня створила модний монохромний лук. Це рішення візуально подовжує силует і додає образу вишуканості.
Аксесуари - тонкий золотий ланцюжок з кулоном і маленькі сережки - підтримують мінімалістичну естетику, не відвертаючи уваги від головного акценту.
Кейт Міддлтон з'явилася в модному образі (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Які тренди продемонструвала Кейт Міддлтон
Свій вихід принцеса Уельська перетворила на наочну демонстрацію кількох актуальних тенденцій сезону.
Монохромність
Образ в єдиній колірній гамі - один з найстійкіших трендів останніх сезонів. Такий підхід додає елегантності та допомагає створити цілісний, візуально витягнутий силует.
Power dressing
Структурований жакет із чіткими лініями й акцентом на плечах відсилає до моди 1980-х, коли костюм став символом впевненості й самодостатності жінки.
Зручна елегантність
Широкі штани зі спокійним кроєм поєднують діловий стиль і тренд на relaxed fit - комфорт без втрати статусності.
Кейт Міддлтон задає тренди (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Мінімалізм у деталях
Відсутність надмірного декору, стримані прикраси та класичні човники з гострим носком підкреслюють сучасне прочитання аристократичного шику.
Стійкий стиль
Вибір класичних базових речей, які можна поєднувати з іншими елементами гардероба, відображає підхід до розумного споживання в моді.
Таким чином, Кейт Міддлтон знову підтвердила статус ікони стилю: її образ - приклад того, як гармонійно поєднати тренди й вічну класику, створюючи елегантність без зусиль.
Вас також може зацікавити
- Образи Кейт Міддлтон і Меланії Трамп, які хочеться повторити
- Які моделі чоловічих черевиків приглянути на осінь 2025
- Інна Мірошниченко показала стильний образ у сірому костюмі.