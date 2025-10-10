Как стильно носить тренч этой осенью: пример от Кати Сильченко

Украинская дизайнер, владелица бренда the COAT Катя Сильченко продемонстрировала, как классический тренч может выглядеть по-новому. В своем осеннем образе она соединила элегантность и легкий гламур, превратив привычную верхнюю одежду в модный акцент.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Сильченко

Представленный образ Кати Сильченко является смелым сочетанием классики и гламура, демонстрируя современный подход к стилизации традиционного тренча.

Тренч

Силуэт и крой: она выбрала длинный тренч оверсайз кроя. Он выглядит объемным, с широкими плечами, что подчеркивает ее хрупкость и придает образу непринужденности и драматизма.

Цвет: насыщенный, приглушенный коричнево-серый оттенок, который является классическим и универсальным для осеннего гардероба.

Стилизация: тренч накинут на плечи, не застегнут, что создает динамичный вид. Рукава закатаны высоко, акцентируя внимание на белой подкладке, контрастирующей с основным цветом ткани.

Основа образа: рубашка и юбка

Рубашка: белая, классическая рубашка на пуговицах.

Стилизация: рубашка расстегнута, создавая глубокий V-образный вырез, который придает образу женственности и элегантности и балансирует с маскулинным оверсайз-тренчем.

Юбка: это самый гламурный элемент образа, который и создает контраст.

Материал: мини-юбка полностью покрыта блестящими стразами и металлическими элементами.

Подробности: характерной особенностью является декор из длинных "цепочек", который создает эффект "разбитого" зеркала.

Обувь и аксессуары

Обувь: короткие сапожки (ботильоны) в светло-бежевом оттенке.

Подробности: сапожки имеют слегка собранную или драпированную форму в районе лодыжки. Это придает образу мягкости и трендовости.

Украшения: небольшие серьги-пусеты и тонкая цепочка. Акцент сделан на большом обручальном кольце.

Образ идеально иллюстрирует, как носить классический тренч нетрадиционным способом. Сочетание маскулинного оверсайза (тренч) и вечернего гламура (юбка со стразами) делает лук смелым, стильным и идеальным для уличного стиля (street style) или фешн-события.

Катя Сильченко (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Какие тренды демонстрирует этот лук

Oversize-силуэты - главный тренд, который остается с нами уже несколько сезонов. Объёмный крой помогает добиться баланса между комфортом и выразительностью.

- главный тренд, который остается с нами уже несколько сезонов. Объёмный крой помогает добиться баланса между комфортом и выразительностью. Микс фактур - сочетание плотного тренча и блестящих материалов юбки подчеркивает глубину и многослойность образа.

- сочетание плотного тренча и блестящих материалов юбки подчеркивает глубину и многослойность образа. Гламур в повседневном стиле - блестящие элементы все чаще переходят из вечерней моды в повседневную, превращаясь в способ самовыражения.

- блестящие элементы все чаще переходят из вечерней моды в повседневную, превращаясь в способ самовыражения. Монохром и нюдовые акценты - спокойные тона тренча и обуви дают пространство для игры с деталями, не перегружая лук.

Как повторить образ в повседневной жизни

Чтобы адаптировать стиль Кати Сильченко под свой гардероб, не обязательно использовать юбку со стразами. Достаточно добавить один акцентный элемент - блестящий топ, металлизированную сумку или украшения.

Тренч можно комбинировать с джинсами прямого кроя и ботильонами, создавая современный и практичный аутфит. Главное - сохранить баланс между строгостью и легкой провокацией.

Катя Сильченко показала трендовый лук (фото: instagram.com/katyasilchenko)