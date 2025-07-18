Як стильно носити сукні влітку 2025: ідеї образів від акторки Світлицької

Коротка сукня

Колір

Сукня ніжного пудрового відтінку. Цей колір надає образу легкості, жіночності та романтичності.

Фасон

Це коротка сукня-міні з розкльошеною спідницею (трапеція або А-силует). Верх сукні на тонких бретельках з вирізом спереду. Такий фасон підкреслює талію і створює грайливий, молодіжний вигляд.

Взуття - білі кросівки

Це ключовий елемент, який надає образу спортивного акценту і робить його комфортним для активних прогулянок містом. Поєднання елегантної сукні з кросівками - дуже популярний і модний прийом.

Головний убір

Шовкова хустка, яка надає образу ще більше шарму і вінтажності. Вона може бути зав'язана різними способами, і в цьому разі вона має вигляд стильного аксесуара, що підкреслює індивідуальність. Колір і візерунок хустки можуть бути ще однією цікавою деталлю образу.

Актриса показала модний лук (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Аксесуари:

сонцезахисні окуляри: доповнюють образ, надаючи йому загадковості та захищаючи від сонця

маленька сумка: на плечі видно сумку крос-боді, яка ідеально вписується в легкий літній образ і вміщує найнеобхідніше.

Це стиль кежуал з елементами спортивного шику, де ніжно-рожева мінісукня поєднується з білими кросівками, сонцезахисними окулярами й маленькою сумочкою. Шовкова хустка надає особливої витонченості та ретро-нотки.

Олена Світлицька задає тренди (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Сукня в довжині максі

Для другого образу Олена Світлицька обрала сукню довжини максі з розрізом на нозі, що надає їй грайливості та дозволяє вільно рухатися.

Сукня має відкриті плечі та бретельки, а ліф сукні - обтислий і з кісточками для кращої підтримки. Крій підкреслює фігуру у верхній частині та вільно спадає вниз.

Сукня на літо 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Принт

Сукня має яскравий і насичений візерунок у біло-блакитних тонах. Це схоже на етнічний принт, натхненний традиційними португальськими або середземноморськими мотивами. Візерунок є центральним елементом образу і робить сукню дуже виразною.

Матеріал

Тканина виглядає легкою, струмливою, ідеальною для теплої погоди. Це може бути бавовна, віскоза, льон або суміш тканин.

Модна сукня на літо 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Аксесуари:

прикраси : золотистий браслет, що надає образу вишуканості. На шиї є тонкий ланцюжок.

: золотистий браслет, що надає образу вишуканості. На шиї є тонкий ланцюжок. взуття: шльопанці на низькому ходу. Утім, для такої сукні ідеально пасуватимуть босоніжки на низькому ходу, сандалі, еспадрильї або навіть невеликі підбори, якщо це вечірній вихід.

Зачіска та макіяж

Волосся розпущене, має легкі хвилі, що підкреслює природність і літній настрій.

Макіяж виглядає легким і природним, з акцентом на засмаглу шкіру.

Які сукні будуть у моді влітку 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Ця сукня та образ відмінно підходять для:

відпочинку на курорті, прогулянки біля моря

літніх вечірок, вечер на терасі

екскурсій у спекотну погоду

просто для створення святкового і піднесеного настрою в повсякденному житті влітку.

Образ випромінює легкість, свіжість і елегантність, ідеально вписуючись в атмосферу літа і подорожей.

Олена Світлицька показала модну сукню (фото: instagram.com/olena_svitlytska)