Як стильно носити сукні влітку 2025: ідеї образів від акторки Світлицької

Українська акторка Олена Світлицька показала модні луки, які варто взяти на замітку вже зараз. В її образах - трендові силуети, легкі тканини, ніжні кольори та стильні аксесуари, які ідеально вписуються в атмосферу сезону.
РБК-Україна з посиланням на її Instagram вирішило детальніше розповісти, які сукні варто додати до свого гардероба влітку 2025.
Колір
Сукня ніжного пудрового відтінку. Цей колір надає образу легкості, жіночності та романтичності.
Фасон
Це коротка сукня-міні з розкльошеною спідницею (трапеція або А-силует). Верх сукні на тонких бретельках з вирізом спереду. Такий фасон підкреслює талію і створює грайливий, молодіжний вигляд.
Взуття - білі кросівки
Це ключовий елемент, який надає образу спортивного акценту і робить його комфортним для активних прогулянок містом. Поєднання елегантної сукні з кросівками - дуже популярний і модний прийом.
Головний убір
Шовкова хустка, яка надає образу ще більше шарму і вінтажності. Вона може бути зав'язана різними способами, і в цьому разі вона має вигляд стильного аксесуара, що підкреслює індивідуальність. Колір і візерунок хустки можуть бути ще однією цікавою деталлю образу.
Актриса показала модний лук (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Аксесуари:
Це стиль кежуал з елементами спортивного шику, де ніжно-рожева мінісукня поєднується з білими кросівками, сонцезахисними окулярами й маленькою сумочкою. Шовкова хустка надає особливої витонченості та ретро-нотки.
Олена Світлицька задає тренди (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Для другого образу Олена Світлицька обрала сукню довжини максі з розрізом на нозі, що надає їй грайливості та дозволяє вільно рухатися.
Сукня має відкриті плечі та бретельки, а ліф сукні - обтислий і з кісточками для кращої підтримки. Крій підкреслює фігуру у верхній частині та вільно спадає вниз.
Сукня на літо 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Принт
Сукня має яскравий і насичений візерунок у біло-блакитних тонах. Це схоже на етнічний принт, натхненний традиційними португальськими або середземноморськими мотивами. Візерунок є центральним елементом образу і робить сукню дуже виразною.
Матеріал
Тканина виглядає легкою, струмливою, ідеальною для теплої погоди. Це може бути бавовна, віскоза, льон або суміш тканин.
Модна сукня на літо 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Аксесуари:
Зачіска та макіяж
Волосся розпущене, має легкі хвилі, що підкреслює природність і літній настрій.
Макіяж виглядає легким і природним, з акцентом на засмаглу шкіру.
Які сукні будуть у моді влітку 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Ця сукня та образ відмінно підходять для:
Образ випромінює легкість, свіжість і елегантність, ідеально вписуючись в атмосферу літа і подорожей.
Олена Світлицька показала модну сукню (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
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