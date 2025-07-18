Как стильно носить платья летом 2025: идеи образов от актрисы Светлицкой

Украинская актриса Елена Светлицкая показала модные луки, которые следует взять на заметку уже сейчас. В ее образах - трендовые силуэты, легкие ткани, нежные цвета и стильные аксессуары, которые идеально вписываются в атмосферу сезона.
РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram решило детальнее рассказать, какие платья стоит добавить в свой гардероб летом 2025.
Цвет
Платье нежного пудрового оттенка. Этот цвет придает образу легкости, женственности и романтичности.
Фасон
Это короткое платье-мини с расклешенной юбкой (трапеция или А-силуэт). Верх платья на тонких бретельках с вырезом спереди. Такой фасон подчеркивает талию и создает игривый, молодежный вид.
Обувь - белые кроссовки
Это ключевой элемент, который придает образу спортивный акцент и делает его комфортным для активных прогулок по городу. Сочетание элегантного платья с кроссовками - очень популярный и модный прием.
Головной убор
Шелковый платок, который придает образу еще больше шарма и винтажности. Он может быть завязан разными способами, и в этом случае он выглядит как стильный аксессуар, подчеркивающий индивидуальность. Цвет и узор платка могут быть еще одной интересной деталью образа.
Актриса показала модный лук (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Аксессуары:
Это стиль кэжуал с элементами спортивного шика, где нежно-розовое мини-платье сочетается с белыми кроссовками, солнцезащитными очками и маленькой сумочкой. Шелковый платок придает особую утонченность и ретро-нотки.
Елена Светлицкая задает тренды (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Для второго образа Елена Светлицкая выбрала платье в длине макси с разрезом на ноге, что придает ему игривость и позволяет свободно двигаться.
Платье имеет открытые плечи и бретельки, а лиф платья - облегающий и с косточками для лучшей поддержки. Крой подчеркивает фигуру в верхней части и свободно спадает вниз.
Платье на лето 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Принт
Платье имеет яркий и насыщенный узор в бело-голубых тонах. Это похоже на этнический принт, вдохновленный традиционными португальскими или средиземноморскими мотивами. Узор является центральным элементом образа и делает платье очень выразительным.
Материал
Ткань выглядит легкой, струящейся, идеальной для теплой погоды. Это может быть хлопок, вискоза, лен или смесь тканей.
Модное платье на лето 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Аксессуары:
Прическа и макияж
Волосы распущены, имеют легкие волны, что подчеркивает естественность и летнее настроение.
Макияж выглядит легким и естественным, с акцентом на загорелую кожу.
Какие платья будут в моде летом 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Это платье и образ отлично подходят для:
Образ излучает воздушность, свежесть и элегантность, идеально вписываясь в атмосферу лета и путешествий.
Елена Светлицкая показала модное платье (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
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