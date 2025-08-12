Як стильно носити шорти у 2025: літні образи Христини Решетнік і Марини Боржемської

Який образ вибрала Христина Решетнік

Христина Решетнік обрала для себе легкий і стильний літній образ з короткими шортами білого відтінку.

Топ

Біла майка, яка підкреслює струнку фігуру і засмаглу шкіру.

Шорти

Білі короткі шорти з високою посадкою.

Дружина Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Взуття

Чорні сандалі на масивній підошві (модель "біркенштоки"), які дуже популярні та зручні.

Аксесуари

На плечі у Христини - чорна сумка, а на очах - сонцезахисні окуляри з квадратною оправою, які завершують образ.

Образ Христини Решетник можна схарактеризувати як кежуал-шик. Він одночасно простий, комфортний і дуже стильний. Поєднання білого і чорного - це вічна класика, яка завжди має елегантний вигляд.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Який образ вибрала Марина Боржемська

Фітнес-тренерка і телеведуча Марина Боржемська одягнена в елегантний літній комплект із шортами. Це монохромне вбрання підкреслює її струнку фігуру.

Топ

Подовжений топ золотистого відтінку на тонких бретелях.

Шорти

Вільні шорти в тон до топа, виконані з легкої тканини.

Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Аксесуари

На руках у Марини помітні масивний золотистий браслет і тонкі браслети. На шиї - чорний кулон на шнурку.

Взуття

Образ доповнений білими туфлями-човниками на середніх підборах, що робить його більш елегантним.

Цей стиль поєднує в собі простоту і комфорт з вишуканістю і жіночністю.

Він має одночасно розслаблений і ошатний вигляд, що робить його придатним як для повсякденних виходів, так і для світських заходів. Монохромний комплект, що складається з топа і шортів одного кольору, є ключовим елементом цього стилю.

Марина Боржемська з сином (фото: instagram.com/uzelkova.marina)