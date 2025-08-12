Як стильно носити шорти у 2025: літні образи Христини Решетнік і Марини Боржемської

Шорти залишаються незамінним елементом літнього гардероба. Христина Решетнік і Марина Боржемська продемонстрували два абсолютно різні, але однаково модні образи з шортами. Один - у стилі кежуал-шик з білими акцентами, інший - елегантний монохром з нотками гламуру.
Христина Решетнік обрала для себе легкий і стильний літній образ з короткими шортами білого відтінку.
Топ
Біла майка, яка підкреслює струнку фігуру і засмаглу шкіру.
Шорти
Білі короткі шорти з високою посадкою.
Взуття
Чорні сандалі на масивній підошві (модель "біркенштоки"), які дуже популярні та зручні.
Аксесуари
На плечі у Христини - чорна сумка, а на очах - сонцезахисні окуляри з квадратною оправою, які завершують образ.
Образ Христини Решетник можна схарактеризувати як кежуал-шик. Він одночасно простий, комфортний і дуже стильний. Поєднання білого і чорного - це вічна класика, яка завжди має елегантний вигляд.
Фітнес-тренерка і телеведуча Марина Боржемська одягнена в елегантний літній комплект із шортами. Це монохромне вбрання підкреслює її струнку фігуру.
Топ
Подовжений топ золотистого відтінку на тонких бретелях.
Шорти
Вільні шорти в тон до топа, виконані з легкої тканини.
Аксесуари
На руках у Марини помітні масивний золотистий браслет і тонкі браслети. На шиї - чорний кулон на шнурку.
Взуття
Образ доповнений білими туфлями-човниками на середніх підборах, що робить його більш елегантним.
Цей стиль поєднує в собі простоту і комфорт з вишуканістю і жіночністю.
Він має одночасно розслаблений і ошатний вигляд, що робить його придатним як для повсякденних виходів, так і для світських заходів. Монохромний комплект, що складається з топа і шортів одного кольору, є ключовим елементом цього стилю.
Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Христини Решетнік і Марини Боржемської.