Как стильно носить шорты в 2025: летние образы Кристины Решетник и Марины Боржемской

Шорты остаются незаменимым элементом летнего гардероба. Кристина Решетник и Марина Боржемская продемонстрировали два совершенно разных, но одинаково модных образа с шортами. Один - в стиле кэжуал-шик с белыми акцентами, другой - элегантный монохром с нотками гламура.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Кристина Решетник выбрала для себя легкий и стильный летний образ с короткими шортами белого оттенка.
Топ
Белая майка, которая подчеркивает стройную фигуру и загорелую кожу.
Шорты
Белые короткие шорты с высокой посадкой.
Обувь
Черные сандалии на массивной подошве (модель "биркенштоки"), которые очень популярны и удобны.
Аксессуары
На плече у Кристины - черная сумка, а на глазах - солнцезащитные очки с квадратной оправой, которые завершают образ.
Образ Кристины Решетник можно охарактеризовать как кэжуал-шик. Он одновременно простой, комфортный и очень стильный. Сочетание белого и черного - это вечная классика, которая всегда выглядит элегантно.
Фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская одета в элегантный летний комплект с шортами. Этот монохромный наряд подчеркивает ее стройную фигуру.
Топ
Удлиненный топ золотистого оттенка на тонких бретелях.
Шорты
Свободные шорты в тон к топу, выполненные из легкой ткани.
Аксессуары
На руках у Марины заметны массивный золотистый браслет и тонкие браслеты. На шее - черный кулон на шнурке.
Обувь
Образ дополнен белыми туфлями-лодочками на среднем каблуке, что делает его более элегантным.
Этот стиль сочетает в себе простоту и комфорт с изысканностью и женственностью.
Он выглядит одновременно расслабленным и нарядным, что делает его подходящим как для повседневных выходов, так и для светских мероприятий. Монохромный комплект, состоящий из топа и шорт одного цвета, является ключевым элементом этого стиля.
Вас также может заинтересовать
Для написания материала были использованы страницы в Instagram Кристины Решетник и Марины Боржемской.