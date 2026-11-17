Який одяг обирати та де носити флікери

У міністерстві радять у темну пору доби віддавати перевагу світлому верхньому одягу. Також варто прикріплювати флікери білого або лимонно-жовтого кольору площею не менше 15 квадратних сантиметрів.

Світловідбивальні елементи рекомендують розміщувати з обох боків рюкзака, на шапці та куртці. Особливо важливо кріпити їх на рухомих частинах тіла - зап'ястях, передпліччях і в нижній частині гомілок. Так водіям буде легше помітити пішохода.

Зробити себе помітнішими допоможуть:

брелоки або значки-флікери на сумці чи рюкзаку;

верхній одяг зі світловідбивальними вставками або кантом;

флікери на рукавах чи волоссі;

штани зі світловідбивальними лампасами;

світловідбивальні наліпки на рамі велосипеда або самоката та шоломі;

кепка зі світловідбивальним козирком або логотипом.

Світловідбивальні елементи обов'язково мають бути також на велосипедах і самокатах.

Що пояснити дітям для безпеки на дорозі

Батькам радять навчити дітей завжди мати при собі ліхтарик і заряджений телефон. Переходити дорогу потрібно лише на пішохідному переході, бажано в групі людей.

Також варто перевірити, чи є на дитячому одязі та рюкзаку флікери й інші світловідбивальні елементи.

Як зробити флікер власноруч

Світловідбивальні матеріали, наліпки, фарбу або спрей можна придбати у будівельних і канцелярських магазинах. З них можна зробити прості аксесуари для одягу та рюкзака.

Наприклад, для брелока у формі лапки потрібно вирізати основу з фетру, наклеїти на неї подушечки зі світловідбивальної наліпки, зробити отвір і протягнути стрічку або кільце для ключів.

Ще один варіант - браслет-лінійка. Для нього можна використати металеву основу старої рулетки, обгорнувши її світловідбивальною стрічкою.

Також можна зробити значок-смайлик: вирізати круглу основу з фетру або пластику, наклеїти світловідбивальну наліпку, намалювати обличчя водостійким маркером і прикріпити значок до рюкзака за допомогою шпильки або липучки.