У темну пору доби та під час відключень вуличного освітлення пішоходам, велосипедистам і користувачам самокатів важливо подбати про власну видимість. Для цього варто обирати світлий одяг, використовувати флікери та світловідбивальні елементи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рекомендації Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
У міністерстві радять у темну пору доби віддавати перевагу світлому верхньому одягу. Також варто прикріплювати флікери білого або лимонно-жовтого кольору площею не менше 15 квадратних сантиметрів.
Світловідбивальні елементи рекомендують розміщувати з обох боків рюкзака, на шапці та куртці. Особливо важливо кріпити їх на рухомих частинах тіла - зап'ястях, передпліччях і в нижній частині гомілок. Так водіям буде легше помітити пішохода.
Зробити себе помітнішими допоможуть:
Світловідбивальні елементи обов'язково мають бути також на велосипедах і самокатах.
Батькам радять навчити дітей завжди мати при собі ліхтарик і заряджений телефон. Переходити дорогу потрібно лише на пішохідному переході, бажано в групі людей.
Також варто перевірити, чи є на дитячому одязі та рюкзаку флікери й інші світловідбивальні елементи.
Світловідбивальні матеріали, наліпки, фарбу або спрей можна придбати у будівельних і канцелярських магазинах. З них можна зробити прості аксесуари для одягу та рюкзака.
Наприклад, для брелока у формі лапки потрібно вирізати основу з фетру, наклеїти на неї подушечки зі світловідбивальної наліпки, зробити отвір і протягнути стрічку або кільце для ключів.
Ще один варіант - браслет-лінійка. Для нього можна використати металеву основу старої рулетки, обгорнувши її світловідбивальною стрічкою.
Також можна зробити значок-смайлик: вирізати круглу основу з фетру або пластику, наклеїти світловідбивальну наліпку, намалювати обличчя водостійким маркером і прикріпити значок до рюкзака за допомогою шпильки або липучки.
Нагадаємо, з 16 листопада в Києві змінили режим роботи зовнішнього освітлення через необхідність економити електроенергію. Увечері та вранці ліхтарі працюють на половину потужності, а під час комендантської години яскравість додатково зменшують або вимикають частину світильників у парках і скверах.
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