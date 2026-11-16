У Києві відсьогодні змінюють режим роботи вуличного освітлення через брак електроенергії

У Києві відсьогодні, 16 листопада, змінюють режим роботи зовнішнього освітлення. У різний час доби яскравість ліхтарів регулюватимуть залежно від їхніх можливостей, а в парках і скверах частину світильників вимикатимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КП "Київміськсвітло".

Як працюватиме вуличне освітлення

Ввечері - від увімкнення освітлення до початку комендантської години - та вранці після її завершення світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності.

У парках і скверах у цей час вмикатимуть половину від загальної кількості світильників. Під час комендантської години їх вимикатимуть.

Водночас на окремих об'єктах у парках і скверах електропостачання ліній зовнішнього освітлення залишатимуть увімкненим. Це потрібно для підзарядки автономних джерел живлення пристроїв автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Під час комендантської години світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності. Якщо такої функції немає, вмикатимуть половину наявних на об'єкті ліхтарів.

Що буде з підсвіткою будівель і пам'ятників

Архітектурно-декоративне освітлення столиці вимкнуть. Винятки передбачили для трьох об'єктів:

підсвітки перил на Алеї художників;

функціонального освітлення Берестейського шляхопроводу;

функціонального освітлення пам'ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.

Їх освітлюватимуть до початку комендантської години. Також архітектурно-декоративне освітлення зможуть вмикати під час релігійних свят у місцях проведення богослужінь.

На яких вулицях ліхтарі працюватимуть яскравіше

Для окремих вулиць і проспектів столиці передбачили інший режим. Там світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на повну потужність, а з 00:00 до 6:00 їх яскравість зменшуватимуть до 50%.

Йдеться про такі ділянки:

бульвар Вацлава Гавела в Солом'янському районі;

вулиця Виборзька - від вулиці Академіка Янгеля до вулиці Вадима Гетьмана в Солом'янському районі;

вулиця Миколи Закревського в Деснянському районі;

вулиця Космонавта Поповича в Деснянському районі;

проспект Лісовий у Деснянському районі;

вулиця Райдужна у Дніпровському районі;

вулиця Ревуцького в Дарницькому районі;

вулиця Академіка Янгеля в Солом'янському районі.

У "Київміськсвітлі" пояснили, що режим зовнішнього освітлення коригують з урахуванням потреб міста, безпекових умов і необхідності раціонально використовувати електроенергію.