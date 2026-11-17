В темное время суток и при отключениях уличного освещения пешеходам, велосипедистам и пользователям самокатов важно позаботиться о собственной видимости. Для этого следует выбирать светлую одежду, использовать фликеры и светоотражающие элементы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
В министерстве советуют в темное время суток отдавать предпочтение светлой верхней одежде. Также следует прикреплять фликеры белого или лимонно-желтого цвета площадью не менее 15 квадратных сантиметров.
Светоотражающие элементы рекомендуют размещать по обе стороны рюкзака, на шапке и куртке. Особенно важно крепить их на подвижных частях тела - запястьях, предплечьях и в нижней части голеней. Так водителям будет легче заметить пешехода.
Сделать себя заметнее помогут:
Световозвращающие элементы обязательно должны быть также на велосипедах и самокатах.
Родителям советуют научить детей всегда иметь при себе фонарик и заряженный телефон. Переходить дорогу нужно только на пешеходном переходе, желательно в группе людей.
Также стоит проверить, есть ли на детской одежде и рюкзаке фликеры и другие световозвращающие элементы.
Светоотражающие материалы, наклейки, краску или спрей можно приобрести в строительных и канцелярских магазинах . Из них можно сделать простые аксессуары для одежды и рюкзака.
Например, для брелока в форме лапки нужно вырезать основание из фетра, наклеить на него подушечки из светоотражающей наклейки, сделать отверстие и протянуть ленту или кольцо для ключей.
Еще один вариант - браслет-линейка. Для него можно использовать металлическое основание старой рулетки, обвернув ее светоотражающей лентой.
Также можно сделать значок-смайлик: вырезать круглое основание из фетра или пластика, наклеить светоотражающую наклейку, нарисовать лицо водостойким маркером и прикрепить значок к рюкзаку с помощью шпильки или липучки.
Напомним, с 16 ноября в Киеве изменили режим работы наружного освещения из-за необходимости экономить электроэнергию. Вечером и утром фонари работают на половину мощности, а во время комендантского часа яркость дополнительно уменьшают или выключают светильники в парках и скверах.
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